65万支问题疫苗流向全查明 涉及三地11市27区县

原标题：65万支问题疫苗流向全查明，涉三地11市、27区县

昨晚，知道君（xjb-jingshier）从北京疾控中心获悉，经查，北京疾控中心没有招标采购过长春长生和武汉生物涉事批次的问题疫苗。

此前，经调查，长春长生生物科技有限公司生产的批号为201605014-01百白破联合疫苗和武汉生物制品研究所有限责任公司生产的批号为201607050-2百白破疫苗，效价指标不符合规定。

其中，长春长生生产的该批次问题疫苗共计252600支，全部销往山东；武汉生物生产的该批次疫苗共计400520支，销往重庆190520支，销往河北210000支。

继山东、河北公布问题疫苗详细流入地后，昨日，重庆市卫计委在官网披露，190520支不合格百白破疫苗分别流向该市27个区县，涉及儿童142343人。至此，所有65万支问题疫苗流向已全部查明公布。

重庆

流向27个区县，涉及142343名儿童

昨日，重庆市卫生计生委在官网发布消息，已第一时间停止该批次疫苗接种，查明疫苗流向和库存，封存未使用疫苗，摸清受种儿童情况。

经查，该批次疫苗流向重庆市27个区县，完成接种177142支，损耗2000支，封存11378支，涉及儿童142343人，相关信息在预防接种单位均有详细登记。

重庆市疾控中心表示，将按照知情、自愿、免费的原则，对接种不合格百白破疫苗儿童进行补种，原则上由儿童原接种单位负责。

如果坚持不补种，可能会有什么不良后果？对此，重庆市疾控中心在官网消息中回复说，儿童接种了该批次百白破疫苗，对百日咳仍然有一定的防疫能力，但是患百日咳疾病的风险较接种合格百白破疫苗相对偏高。而疫苗中白喉和破伤风成分效价是合格的，罹患白喉和破伤风的可能性非常小。

河北

流向石家庄、廊坊、定州，143941人使用

据河北省疾控中心，经调查，武汉生物销往河北省的不合格百白破疫苗流向石家庄、廊坊和定州三市，共有143941人使用了不合格疫苗。

河北省疾控中心官网消息称，为保证接种过不合格百白破疫苗儿童的身体健康，河北省使用合格的百白破疫苗按照国家规定的免疫程序，开展后续剂次百白破疫苗的常规接种。

按照国家、省卫生计生委和食品药品监管局安排部署，经省疾控中心与疫苗企业多次沟通协调，形成了补种实施方案，该企业近日将向河北省提供用于补种的百白破疫苗和接种用的注射器，疫苗和注射器到位后，即迅速开展补种工作。

河北省疾控中心健康教育所工作人员证实，因不合格疫苗为武汉生物制品研究所有限责任公司生产制造，事发后与该公司沟通形成补种方案，补种疫苗来源仍为该公司。

山东

流向济南、烟台等8市，已接种247359支

据山东疾控中心消息，长春长生公司销往山东省的不合格百白破疫苗共计252600支，占山东全省年使用量的3.96%，流向济南、淄博、烟台、济宁、泰安、威海、日照、莱芜8个市。这批疫苗已接种247359支，损耗、封存5241支，涉及儿童215184人，儿童接种信息在预防接种单位均有详细登记。

山东疾控部门表示，使用合格的百白破疫苗按照国家免疫程序规定，开展后续剂次百白破疫苗的常规接种。目前该省215184名接种不合格百白破疫苗儿童中，已有208579人使用其它企业生产的合格百白破疫苗完成后续相应剂次的常规接种。其他6605名儿童将根据接种间隔时间要求等相关情况，陆续开展接种。

另据中纪委消息，山东省纪委监委成立专班，重点对“问题疫苗”进入山东、使用过程中是否存在监管不到位、程序违规、利益输送等问题，以及相关责任部门的履职情况进行全面调查。

山东省检察院发布的消息显示，根据最高人民检察院部署，山东省人民检察院7月24日决定，对长春长生生物科技有限责任公司生产的百白破疫苗损害社会公共利益情况及相关行政机关履职情况进行调查，并积极配合国务院调查组依法做好相关工作。

此外，知道君从国家药监局获悉，7月23日下午，国家药监局召开党组扩大会议。会议决定，对疫苗全生命周期监管制度进行系统分析，研究完善我国疫苗管理体制，对长春长生所有疫苗生产、销售全流程、全链条进行彻查。

7月24日下午，长春长生生物科技有限责任公司董事长高某芳等15名涉案人员因涉嫌刑事犯罪，被长春新区公安分局依法采取刑事拘留强制措施。目前案件相关工作正在进行中。

记者 许雯 戴轩 康佳 王梦遥

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责任编辑：张玉