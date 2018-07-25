国务院任命张建民为国家烟草专卖局局长

原标题：国务院任免张建民、陈杰、庞长青、蒋建国、凌成兴、钟志华职务

经济日报-中国经济网北京7月25日讯 国务院任免国家工作人员。

任命张建民为国家烟草专卖局局长；任命陈杰为同济大学校长（副部长级）。

免去庞长青的国家机关事务管理局副局长职务；免去蒋建国的国务院新闻办公室主任职务；免去凌成兴的国家烟草专卖局局长职务；免去钟志华的同济大学校长职务。

张建民简历

张建民，男，汉族，1964年9月生，河北滦县人，1995年6月加入中国共产党，1985年7月参加工作，研究生学历，经济学博士，正高级工程师。

1981.09--1985.07太原工业大学工民建专业学习

1985.07--1987.09太原工业大学建筑结构研究所助教

1987.09--1990.06太原工业大学土木系结构工程专业硕士研究生

1990.06--1993.04煤炭工业部太原煤矿设计研究院土建处工程师、室主任

1993.04--1995.01煤炭工业部太原设计研究院建筑所副所长

1995.01--1997.07煤炭工业部太原设计研究院建筑所所长

1997.07--1997.12煤炭工业部太原设计研究院院长助理

1997.12--2000.09煤炭工业部太原设计研究院副院长、党委委员（其间：2000.05--2000.09主持全面工作）

2000.09--2003.04煤炭工业太原设计研究院院长、党委副书记（其间：2002.03--2002.07中央党校进修班学习）

2003.04--2006.11山西省建设厅厅长、党组书记

2006.11--2008.01山西省政府秘书长、省政府党组成员、省政府办公厅党组书记

2008.01--2008.09山西省副省长、省政府党组成员

2008.09--2010.03山西省副省长级干部（其间：2008.11—2009.01中央党校省部级进修班学习）

2010.03--2015.04青海省副省长、省政府党组成员（2004.07--2012.06吉林大学东北亚研究院世界经济专业在职学习，获经济学博士学位）

2015.04--2016.10青海省委常委、副省长、省政府党组成员

2016.10—2016.11内蒙古自治区党委常委

2016.11--2018.07内蒙古自治区党委常委，自治区政府常务副主席、党组副书记，内蒙古行政学院院长

2018.07-- 工信部党组成员、国家烟草专卖局局长。

中宣部副部长蒋建国（资料图）

蒋建国简历：

蒋建国，男，汉族，1956年12月生于湖南汉寿，籍贯湖南桃江，1975年1月加入中国共产党，1977年9月参加工作，湖南大学国际商学院工业外贸专业毕业，在职研究生学历，工学硕士。

此前，蒋建国任国家新闻出版广电总局（国家版权局）党组书记、副局长。全国“扫黄打非”工作小组副组长兼办公室主任。中共第十八届中央委员会委员。

1977.09-1978.12 湖南省汉寿县委组织部干部

1978.12-1980.10 湖南省常德地委组织部干部

1980.10-1984.12 湖南省委组织部组织处干部

1984.12-1986.07 湖南省委组织部办公室主任科员

1986.07-1988.11 湖南省委组织部研究室副主任

1988.11-1992.03 湖南省委组织部研究室主任

1992.03-1993.03 湖南省益阳市（县级）委书记

1993.03-1994.02 湖南省益阳地委副书记、益阳市（县级）委书记

1994.02-1994.05 湖南省益阳地委副书记、秘书长

1994.05-1995.08 湖南省益阳市（地级）委副书记

1995.08-1995.10 湖南省湘潭市委副书记

1995.10-1996.03 湖南省湘潭市委副书记、代市长

1996.03-2000.04 湖南省湘潭市委副书记、市长（其间：1993年9月-1996年7月 湖南大学国际商学院工业外贸专业在职研究生学习，获工学硕士学位）

2000.04-2000.11 湖南省湘潭市委副书记

2000.11-2004.04 湖南省邵阳市委书记（其间：2000年3月-2001年1月 中央党校一年制中青年干部培训班学习）

2004.04-2008.10 湖南省委常委、宣传部部长

2008.10-2012.09 新闻出版总署（国家版权局）党组副书记、副署长，全国“扫黄打非”工作小组副组长兼办公室主任

2012.09-2013.03 新闻出版总署（国家版权局）党组书记、副署长，全国“扫黄打非”工作小组副组长兼办公室主任

2013.03-2014.12 国家新闻出版广电总局（国家版权局）党组书记、副局长，全国“扫黄打非”工作小组副组长兼办公室主任

2014.12- 中宣部副部长、国务院新闻办公室主任。

中共第十八届中央委员会委员。

（简历据国家新闻出版广电总局）

责任编辑：张玉