国务院安委办：上半年建筑业事故1732起 致1752死

原标题：国务院安委办：上半年建筑业事故1732起，死亡1752人

近日，国务院安委办通报全国建筑业安全生产形势，今年上半年，全国建筑业安全生产形势总体稳定，但事故总量同比增加，且发生1起重大事故，安全生产形势依然严峻复杂。

通报显示，建筑业事故总量持续保持在高位。上半年全国建筑业共发生生产安全事故1732起、死亡1752人，同比分别上升7.8%和1.4%，事故总量已连续9年排在工矿商贸事故第一位，事故起数和死亡人数自2016年起连续“双上升”。

上半年部分地区和行业领域建筑业较大事故多发，9个省份发生2起及以上较大事故，房屋建筑及市政工程领域的较大事故占比最大，其余依次是交通建设工程和电力建设工程领域。高处坠落和坍塌是建筑业事故主要类型，在一般事故中，高处坠落事故占全部事故总数的48.2%，物体打击占13.6%；在较大事故中，坍塌事故起数占总数的45.1%。中央企业较大以上事故多发。复杂地质条件下施工重大事故风险较高，特别是部分复杂地质地区的隧道工程及地铁工程施工安全风险较高，如上半年的广东佛山“2·7”地铁坍塌重大事故，以及2017年的建筑业1起隧道瓦斯爆炸重大事故和2起隧道坍塌重大涉险事故。

通报分析，企业主体责任不落实仍是事故发生的主要原因。部分施工单位安全生产红线意识不牢，存在侥幸心理，大部分的事故中施工单位总承包、专业承包、劳务分包关系界限不清、职责不明，现场管理混乱，以包代管、包而不管，安全技术交底和培训教育流于形式，不按专项方案施工，施工现场违规违章行为普遍，直接导致事故发生；建设、监理等单位未严格对工程项目进行监督管理，对施工现场安全隐患督促整改不力。

通报指出，当前，全国建筑业规模庞大，在建工程数量持续保持在高位，且目前正值汛期和施工旺季，各地区、各有关部门和中央企业要清醒认识建筑业安全生产面临的严峻形势，进一步筑牢安全红线意识，全面加强建筑业安全生产工作。要严格落实企业安全生产主体责任，切实加强施工现场安全管理，强化复杂地质条件下施工安全风险管控，深化建筑施工安全专项治理行动，加强安全监管执法和事故调查处理力度，扎实做好当前汛期安全生产工作。

通报要求，各地区、各有关部门要定期组织责任制落实情况专项执法检查，要督促施工单位加强对分包和劳务队伍的入场审核和管理，督促建设单位保证安全生产投入，勘察、设计单位必须在勘察设计文件中提出预防事故的措施建议。

各省（区、市）要每半年开展一次、各地（市）要每季度开展一次建筑施工安全专项治理行动督查检查。对发生较大及以上生产安全责任事故，瞒报、谎报、迟报生产安全事故等失信行为的，严格按规定将负有责任的建设、施工、监理等单位和有关人员纳入安全生产领域失信联合惩戒“黑名单”，实施有效惩戒。

通报特别强调要确保建筑业汛期安全。要加强汛期值班值守，严格执行领导干部到岗带班和关键岗位24小时值班制度，发现险情要立即将所有人员疏散转移到安全地带，切实保证施工人员生命安全和社会稳定。

来源：应急管理部微信公众号

责任编辑：张玉