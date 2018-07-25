[河南孟津一化工厂发生气体泄漏 滚滚黄烟弥漫上空] 7月25日，河南孟津一化工厂发生气体泄漏，排出大量黄色浓烟弥漫上空。网友拍摄视频显示，化工厂内有黄色液体流出，并称现场有刺鼻气味。@孟津环保 回应：正在对泄漏事件进行调查，气体泄漏已得到控制。
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