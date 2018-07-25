去年发现问题疫苗为何现在才补种？山东疾控回应

原标题：去年发现问题疫苗为何现在才补种？山东疾控：在论证补种技术方案 |政解
新京报快讯（记者许雯）据山东省疾控中心消息，近期山东将组织对接种过不合格百白破疫苗的儿童进行补种。预防接种单位将通过电话、短信等方式主动联系所有需补种儿童监护人至少3次。
山东疾控表示，该省不合格疫苗为长春长生生物科技有限公司生产的百白破疫苗，批号为201605014-01，主要问题是疫苗中的百日咳和破伤风成分指标不符合标准规定。该批号疫苗可能影响免疫保护效果。为降低可能的健康风险，根据专家建议，接种过此批疫苗的儿童需要进行补种。本次补种按照知情同意、自愿免费的原则开展。
释疑1：为什么现在才开始补种？
山东疾控称，2017年10月29日百白破疫苗问题公布后，国家食品药品监督管理局对两家企业生产的所有在有效期内的百白破疫苗样品进行了检验，随后国家卫生计生委组织中国疾病预防控制中心对补种技术方案进行了论证，并与国家食品药品监督管理局多次沟通，反复确认了疫苗的安全性、有效性以及生产企业的主体责任。
各省卫生行政部门、药监部门、疾控中心对补种工作做了大量的前期部署、准备工作。在技术方案得到了充分论证、各方面保障已到位等情况下，才开展此次补种工作。
释疑2：补种使用的疫苗是否安全？
记者注意到，山东烟台疾控中心此前公布，补种选用的是武汉生物制品研究所生产的百白破疫苗，这家企业此次同样因为百白破疫苗效价不合格被通报，引发家长担忧。
山东疾控回应说，本次补种使用的疫苗经中国食品药品检定研究院检定为合格，补种不会对受种者带来常规不良反应以外的安全性风险。 补种时，接种医生会进行个体化风险评估，告知儿童家长补种疫苗降低发病风险的收益和可能的不良反应风险。
山东疾控表示，预防接种单位将通过电话、短信等方式主动联系所有需补种儿童监护人至少3次；若仍未联系到儿童监护人，则将与儿童所在地的居委会或村委会联系，尽最大程度找到需补种儿童。 建议儿童监护人关注儿童预防接种证上的百白破疫苗批号信息，若为该批次疫苗，可及时与预防接种单位联系。
释疑3：如果接种过不合格疫苗的儿童得了疫苗针对性疾病，可否获得赔偿？
对此，山东疾控表示，到目前为止，任何疫苗的保护效果都不能达到100%。因个体差异的原因，少数人接种后不能产生保护力，因此，即使接种了疫苗，少部分人也有可能患疫苗针对性疾病。相关研究显示，百白破疫苗预防典型百日咳的保护效力约为85%，预防儿童破伤风的保护效力为80%-100%，预防白喉的保护效力约为95%。效价不合格百白破疫苗的免疫保护效果下降，接种儿童患疫苗针对性疾病的风险还会增加。
无论是否接受了补种，如果接种了效价不合格百白破疫苗的儿童在5周岁内罹患疫苗针对性疾病，相关疫苗生产企业都应给予经济补偿。申请赔偿需要提供接种者本人的疫苗接种记录、疫苗补种记录、县及以上医院诊断证明及病历，治疗过程中各项检查费、处置费等有效票据。
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