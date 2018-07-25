原标题：如何履行好中央依法治国办职责？司法部部长这么说

新京报快讯（记者王梦遥）根据本轮党和国家机构改革方案，组建中央全面依法治国委员会，委员会办公室设在司法部。对于重组后的司法部来说，如何履行好中央依法治国办的职责？在今天（7月25日）召开的司法厅局长会议上，司法部部长傅政华回应了这一问题。

傅政华共谈到了三个方面，全面推进依法治国，一是重在法治国家、法治政府、法治社会一体建设；二是重在“治”、在于法的实施和贯彻；三是全面推进依法治国重在“基层”。

在推进法治国家建设方面，傅政华说，中央依法治国办要加强理论研究，组织开展全面依法治国重大理论和实践问题研究，为委员会完善全面依法治国顶层设计提供决策参考。

中央依法治国办还要加强统筹协调，协调各地区各部门落实委员会决定事项、工作部署和要求，负责就法治工作重大事项征求各有关方面意见，推动解决一个部门、地方解决不了的重大事项，协调解决部门、地方之间存在分歧的重大问题。

此外，围绕贯彻落实党中央关于全面依法治国的重大决策部署，聚焦人民群众反映强烈的突出问题，中央依法治国办要开展检查督导。

在保障法的贯彻落实方面，要推动解决群众反映强烈的执法问题，重点推动整治利益驱动乱作为，怕担责任不作为、慢作为的问题，建立健全常态化的责任追究机制。推动加强食品药品、安全生产、环境保护、社会治安等领域的行政执法，提升人民群众的执法满意度。

此外，司法行政机关还要会同有关部门，加强人民陪审员、人民监督员选任工作，方便人民群众了解司法、参与司法、监督司法。要认真做好律师辩护代理工作，进一步提高公证质量，加强司法鉴定工作，促进司法公正。

责任编辑：张玉