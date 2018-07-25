哈尔滨延迟养老金发放：因待遇调整 涉黑龙江全省

原标题：哈尔滨延迟养老金发放：缘于待遇调整，实涉黑龙江全省

一则网传的哈尔滨市推迟发放养老金的通知引发了公众的担忧。这份由哈尔滨市社会保险事业管理局发往工商银行田地支行的通知显示，应工作安排，2018年7月的养老金推迟发放，并称“此说明不可张贴，如储户咨询，请口头予以解释”。

《财经》记者从多方了解到，延迟发放确实存在，但发放工作已经开始启动，此事不仅发生在一家银行和哈尔滨一地，而是涉及整个黑龙江省。

7月25日，哈尔滨市民徐女士告诉《财经》记者，以往养老金一般在每月24、25日发放，但当天她去道外区一家工商银行领取养老金时，被告知延迟发放。银行工作人员不清楚具体原因，告知她可能是由于“涨工资”的缘故。

哈尔滨的王女士也发现了延发的情况。2017年7月当地曾经涨过一次养老金，当月20日，她收到了养老金和补发款，此后的养老金会在每月24日之前发放，但到这次直到7月25日还没有收到到款的短信通知。

黑龙江省社保局养老保险二处的一名人士向《财经》记者证实，由于“涨工资”原因，全省都在延迟发放，但目前已恢复正常发放，月底之前肯定可以发放到位。大庆市人社局的一名人士也称，存在延发养老金的情况，应该是受黑龙江要给退休人员“涨工资”的影响，估计7月底、8月初就能发，而且全部补齐。

“涨工资”指的调整退休人员的养老待遇水平。2018年3月，人社部、财政部联合发文称，从2018年1月1日起，为2017年底前按规定办理退休手续并按月领取的人员提高养老金水平，总体调整水平为2017年退休人员月人均基本养老金的5%左右。其实，每年的待遇调整已成惯例，2005至2015年，年上调幅度都为10%左右。

对不同人员来说，调整待遇的幅度不完全一致，具体方案由各地方政府制定。2018年7月6日，黑龙江省召开政府常务会议，通过了黑龙江省2018年退休人员基本养老金调整方案，称将待国家批复后组织实施。

事实上，因待遇调整带来的工作而选择延迟发放当月养老金的情况并不少见。2018年7月12日，湖北巴东县就发文称，企退人员7月的养老金发放时间将延迟，确保7月底前发放到位。海南三亚等地也发布了类似的通知。

根据澎湃新闻7月25日上午的报道，黑龙江省社会保险事业管理局方面回应称，养老金已进入正常发放状态，调待增加部分和当月应发养老金一并发放到位。由于哈尔滨市社保局工作失误，错发信息，导致群众误解，现予更正。

对于哈尔滨市社保局具体存在什么工作失误，黑龙江省社保局办公室的工作人员并未向《财经》记者作出解释。这名工作人员表示，本次发放养老金的时间和原先差不多，正常也就是这几天之内发，并没有规定必须哪天发。

黑龙江养老金延迟发放之所以引发公众关注，或是出于黑龙江近年屡被传出的养老金危机。由于老龄化程度加深等原因，2005年，黑龙江的抚养比为2.44：1，2016年下降为1.3：1，这意味着平均不到一个半的在职职工需要供养一个退休职工的养老金。

尽管黑龙江政府采取了诸多措施来缓解养老压力，但难以缓解资金短缺问题。该省2016年职工养老金的收入为890亿元，支出1210亿元，当期收支差额320亿元。截至2015年的养老金历史结余为88亿元，用来抵补收支差额后，仍存在232亿元的缺口，成为了第一个没有养老金累积的省份。

责任编辑：张玉