山东：彻查疫苗采购使用全过程 违纪违法一查到底

原标题：山东：全面彻查疫苗采购使用全过程，对违纪违法问题一查到底

7月25日上午，山东省委理论学习中心组进行集体学习，深入学习习近平总书记军民融合发展战略思想，贯彻落实总书记关于边海防工作的重要指示批示精神，坚持总体国家安全观，统筹发展和安全两件大事，更好地维护山东安全稳定和经济社会发展大局。

省委书记刘家义主持会议并讲话，省委副书记、省长龚正，省政协主席付志方，中心组成员和省直有关部门负责同志参加学习研讨。

会上，中心组成员结合实际谈了对做好强边固防工作的认识体会。大家一致认为，党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央高度重视边海防工作，总书记多次视察边境沿海地区，从维护国家安全的高度，对党政军警民合力强边固防作出一系列重要指示批示，为新时代边海防建设发展指明了前进方向、提供了根本遵循。做好新时代强边固防工作，必须全面贯彻落实总体国家安全观，把边海防安全纳入国家安全体系去推进，牢牢把握“总体”二字要求，不断强化安全意识，着力提升安全能力，塑造有利于我省经济社会发展的安全环境。

会议强调，全面贯彻落实总体国家安全观，必须突出政治安全这个根本。要深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“四个服从”“两个维护”，确保以习近平同志为核心的党中央定于一 尊、一锤定音的权威。要切实抓好中央巡视反馈意见突出问题整改，党员领导干部必须提高政治站位，严守政治纪律政治规矩，始终对党绝对忠诚、对组织绝对坦诚。全面贯彻落实总体国家安全观，必须牢牢掌握意识形态工作领导权。党员干部要当“战士”不当“绅士”，对任何挑战中国共产党领导、挑战中国特色社会主义制度、挑战我国宪法法律，歪曲中华传统优秀文化，歪曲党史、国史、军史、革命史，破坏中国特色社会主义民主政治，诋毁改革开放，诋毁英模人物、先进典型的言行，都要敢于亮剑、坚决斗争。要切实加强高校思想政治工作，防止各种错误思潮在高校抢滩登陆；依法加强网络治理，确保网络空间风清气朗；切实加强和改进对意识形态工作的领导，牢牢把握意识形态阵地领导权、管理权。

会议指出，全面贯彻落实总体国家安全观，必须始终坚持以人民为中心的思想。当前我们要深入贯彻落实习近平总书记对吉林长春长生生物疫苗案件作出的重要指示精神，全力做好疫苗补种工作，确保儿童健康；对疫苗采购、保管、使用、封存等全过程，进行全面彻底的调查，对违纪违法问题一查到底、依法从严处理，对违纪违法人员严惩不贷、决不姑息；举一反三，进一步完善制度，对我省范围内的疫苗、药品等进行全面安全排查。要紧盯校园、幼儿园、医院、养老院、敬老院、交通运输、公共场所等领域安全问题，开展全面排查，持续发力抓下去，坚决把人民群众身边的安全守护好。要把人民群众生命财产安全放在第一位，坚决遏制各类安全事故发生，坚决不要带血的GDP；坚决守住不发生系统性金融风险的底线；坚决打好污染防治攻坚战，保障生态环境安全。要在社会治理、公共服务、打击犯罪、维护稳定、执法司法等领域，持续加强平安山东建设，为人民群众提供坚实可靠的安全保障。

会议强调，全面贯彻落实总体国家安全观，必须凝聚强边固防的工作合力。山东是海洋大省，也是海防大省。面对艰巨繁重的边海防任务，要发扬山东革命老区、军民共建的优良传统，着力构建党委把方向、政府总协调、军队当骨干、警方抓治理、民众为基础的边海防工作格局，推动军民融合深度发展，以整体合力维护边海防长治久安，筑起坚不可摧的“海上长城”。各级党委（党组）要切实扛起维护国家安全的主体责任，强化使命担当，确保党中央关于国家安全工作的决策部署落到实处。各级领导干部特别是省级领导干部要以身作则、率先垂范，带头想安全、谋安全、抓安全，充分调动各方面积极性，形成维护国家安全的强大合力。

来源：微信公号“大众日报”

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责任编辑：张玉