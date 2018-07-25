天津人大常委会任免干部:荆洪阳为教育委员会主任

原标题：天津市人大常委会任免一批干部

来源：天津日报

今天，市十七届人大常委会举行第四次会议。会议分别审议并通过了市人大常委会主任、市人大常委会主任会议、市政府、市高级人民法院、市人民检察院、天津海事法院提请的人事任免议案。

天津市人民代表大会常务委员会免职名单

（2018年7月25日天津市第十七届人民代表大会常务委员会第四次会议通过）

免去张志方的天津市人民代表大会常务委员会教育科学文化卫生办公室副主任职务。

免去叶文海的天津市人民代表大会常务委员会民族宗教侨务办公室副主任职务。

天津市人民代表大会常务委员会决定任免名单

（2018年7月25日天津市第十七届人民代表大会常务委员会第四次会议通过）

免去杨庆山的天津市教育委员会主任职务。

任命荆洪阳为天津市教育委员会主任。

天津市人民代表大会常务委员会决定任免名单

（2018年7月25日天津市第十七届人民代表大会常务委员会第四次会议通过）

免去蔡志萍的天津市第一中级人民法院院长职务。

任命张勇为天津市第一中级人民法院院长。

任命郝树龙为天津市第三中级人民法院院长。

天津市人民代表大会常务委员会任命名单

（2018年7月25日天津市第十七届人民代表大会常务委员会第四次会议通过）

任命李秀杰为天津海事法院院长。

天津市人民代表大会常务委员会任免名单

（2018年7月25日天津市第十七届人民代表大会常务委员会第四次会议通过）

任命蔡志萍为天津市高级人民法院副院长、审判委员会委员。

任命戚忠东为天津市第三中级人民法院副院长、审判委员会委员。

任命吴立群为天津市第三中级人民法院副院长、审判委员会委员。

免去张勇的天津市高级人民法院副院长、审判委员会委员职务。

免去郝树龙的天津市高级人民法院审判委员会委员职务。

免去于国强的天津市第二中级人民法院副院长、审判委员会委员职务。

天津市人民代表大会常务委员会决定任命名单

（2018年7月25日天津市第十七届人民代表大会常务委员会第四次会议通过）

任命张谊山为天津市人民检察院第一分院检察长。

任命侯智为天津市人民检察院第三分院检察长。

天津市人民代表大会常务委员会任免名单

（2018年7月25日天津市第十七届人民代表大会常务委员会第四次会议通过）

任命王煜为天津市人民检察院第三分院副检察长、检察委员会委员。

免去于新民的天津市人民检察院检察委员会委员职务。

天津市人民代表大会常务委员会任免名单

（2018年7月25日天津市第十七届人民代表大会常务委员会第四次会议通过）

任命石福新为天津海事法院副院长。

免去吴立群的天津海事法院副院长、审判委员会委员职务。

责任编辑：张玉