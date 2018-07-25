海南省民委主任吉明江被查 曾任东方市委书记(图)

原标题：海南省民委主任吉明江被查，曾任东方市委书记
海南省民族宗教事务委员会党组书记、主任吉明江涉嫌严重违纪违法，目前正接受海南省纪委省监委纪律审查和监察调查。（海南省纪委省监委）
吉明江个人简历
吉明江，男，黎族，1963年5月出生，海南乐东人，中央党校在职研究生学历，1986年9月加入中国共产党，1984年7月参加工作。
1981.09--1984.07，海南自治州师专文史系学习；
1984.07--1987.07，海南乐东中学教师、团委副书记；
1987.07--1990.08，共青团海南（1988.04后为海南省）乐东县委副书记；
1990.08--1993.05，共青团海南省乐东县委书记；
1993.05--1995.01，海南省乐东县志仲镇党委副书记、镇长；
1995.01--1998.03，海南省乐东县千家镇党委书记、镇长；
1998.03--1999.03，海南省乐东县委常委，千家镇党委书记、镇长；
1999.03--2000.11，海南省乐东县委常委，县长助理；
2000.11--2001.04，海南省乐东县委常委，黄流镇党委书记；
2001.04--2001.10，海南省白沙县委副书记、副县长、代县长；
2001.10--2006.09，海南省白沙县委副书记、县长；
2006.09--2007.01，海南省昌江县委副书记、副县长、代县长；
2007.01--2009.08，海南省昌江县委副书记、县长（2008年4月晋升为副厅级）；
2009.08--2014.05，海南省东方市委副书记、市长（2012年8月晋升为正厅级）；
2014.05 --2017.02，海南省东方市委书记（正厅级）；
2017.02--，海南省民族宗教事务委员会党组书记、主任。
来源：微信公号“海南廉政”
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