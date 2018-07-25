新浪新闻客户端

新闻中心

国内新闻>正文

海南省民委主任吉明江被查 曾任东方市委书记(图)

海南省民委主任吉明江被查 曾任东方市委书记(图)
2018年07月25日 19:41 澎湃新闻
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信 0

　　原标题：海南省民委主任吉明江被查，曾任东方市委书记

吉明江 民族画报 资料图吉明江 民族画报 资料图

　　海南省民族宗教事务委员会党组书记、主任吉明江涉嫌严重违纪违法，目前正接受海南省纪委省监委纪律审查和监察调查。（海南省纪委省监委）

　　吉明江个人简历

　　吉明江，男，黎族，1963年5月出生，海南乐东人，中央党校在职研究生学历，1986年9月加入中国共产党，1984年7月参加工作。

　　1981.09--1984.07，海南自治州师专文史系学习；

　　1984.07--1987.07，海南乐东中学教师、团委副书记；

　　1987.07--1990.08，共青团海南（1988.04后为海南省）乐东县委副书记；

　　1990.08--1993.05，共青团海南省乐东县委书记；

　　1993.05--1995.01，海南省乐东县志仲镇党委副书记、镇长；

　　1995.01--1998.03，海南省乐东县千家镇党委书记、镇长；

　　1998.03--1999.03，海南省乐东县委常委，千家镇党委书记、镇长；

　　1999.03--2000.11，海南省乐东县委常委，县长助理；

　　2000.11--2001.04，海南省乐东县委常委，黄流镇党委书记；

　　2001.04--2001.10，海南省白沙县委副书记、副县长、代县长；

　　2001.10--2006.09，海南省白沙县委副书记、县长；

　　2006.09--2007.01，海南省昌江县委副书记、副县长、代县长；

　　2007.01--2009.08，海南省昌江县委副书记、县长（2008年4月晋升为副厅级）；

　　2009.08--2014.05，海南省东方市委副书记、市长（2012年8月晋升为正厅级）；

　　2014.05 --2017.02，海南省东方市委书记（正厅级）；

　　2017.02--，海南省民族宗教事务委员会党组书记、主任。

　　来源：微信公号“海南廉政”

责任编辑：张玉

我要反馈
新浪新闻公众号
新浪新闻公众号

更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）

图片故事

    新媒体实验室

    新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正

    违法和不良信息举报电话：010-62675637
    举报邮箱：jubao@vip.sina.com

    Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

    All Rights Reserved 新浪公司 版权所有

    新浪扶翼

    行业专区