黑龙江13名处级干部酒驾醉驾被追责 两人被双开

原标题：黑龙江13名处级领导干部酒驾醉驾被追责，其中两人被双开

近期，（黑龙江）全省公安机关集中开展整治酒驾违法行为“百日会战”，发现查处了一批酒驾醉驾违法案件。对涉及的公职人员，全省各级纪检监察机关依纪依规进行了问责。日前，省纪委监委通报13名处级领导干部酒驾醉驾行为责任追究情况。

一、哈尔滨市道里区人防办原主任、党支部书记夏晶醉酒驾驶问题

2017年12月30日22时，夏晶饮酒后驾驶机动车辆行驶至香坊区公滨路时被香坊区交警大队查获，经鉴定属于醉酒驾驶。2018年1月6日，香坊区法院判处夏晶犯危险驾驶罪，拘役三个月，并处罚金人民币1万元。夏晶受到开除党籍，开除公职处分。

二、哈尔滨市重点污染源环境监管中心原副主任金世洲醉酒驾驶问题

2018年1月18日0时，金世洲饮酒后驾驶机动车辆行驶至世茂大道与祥安南大街交叉口时被松北区交警大队查获，经鉴定属于醉酒驾驶。2018年2月7日，松北区法院判处金世洲犯危险驾驶罪，拘役三个月，并处罚金人民币1.1万元。金世洲受到开除党籍，开除公职处分。

三、哈尔滨市水政监察局副局长王岩木酒后驾驶问题

2017年12月29日19时，王岩木酒后驾驶机动车辆行驶至亚布力滑雪旅游度假区金牌大道4公里200米处时被度假区公安局交警大队检查，经鉴定属于酒后驾驶，交警部门对其作出罚款2000元，暂扣机动车驾驶证6个月，驾驶证记12分的处罚。王岩木受到党内严重警告处分。

四、黑龙江省高级人民法院法警总队直属支队原支队长魏行舸（已退休）酒后驾驶问题

2017年12月31日20时，魏行舸驾驶机动车辆行驶至香坊区公滨路与红旗大街交叉口时被香坊区交警大队检查，经鉴定属于酒后驾驶。交警部门对其作出罚款2000元，暂扣机动车驾驶证6个月，驾驶证记12分的处罚。魏行舸受到党内警告处分。

五、哈尔滨市城乡建设委员会原党组成员杜国林（已退休）酒后驾驶问题

2018年1月16日20时，杜国林驾驶机动车辆行驶至道里区景江东路时被顾乡交警大队检查，经鉴定属于酒后驾驶。交警部门对其作出罚款2000元，暂扣机动车驾驶证6个月，驾驶证记12分的处罚。杜国林受到党内警告处分。

六、省国土厅矿产资源储量处副处长宿永斌酒后驾驶问题

2018年1月12日18时，宿永斌驾驶机动车辆行驶至世纪大道与民生路口时被双鸭山市交警支队岭西大队检查，经鉴定属于酒后驾驶。交警部门对其作出罚款2000元，暂扣机动车驾驶证6个月，驾驶证记12分的处罚。宿永斌受到党内警告处分。

七、绥化市农业委员会副调研员赵宝军酒后驾驶问题

2018年1月9日13时，赵宝军驾驶机动车辆行驶至北辰街与新兴街交叉口时被绥化市交警支队检查，经鉴定属于酒后驾驶。交警部门对其作出罚款2000元，暂扣机动车驾驶证6个月，驾驶证记12分的处罚。赵宝军受到党内警告处分。

八、省农垦总局办公室副调研员赵凯酒后驾驶问题

2018年2月11日21时，赵凯酒后驾驶机动车辆行驶至珠江路与红旗大街路口时被香坊区交警大队检查，经鉴定属于酒后驾驶。交警部门对其作出罚款2000元，暂扣机动车驾驶证6个月，驾驶证记12分的处罚。赵凯受到党内警告处分。

九、鸡西市人民检察院原副处级检察员张杰（已退休）酒后驾驶问题

2017年12月29日12时，张杰驾驶机动车辆行驶至南大街与红星乡路交叉口时被鸡西市鸡冠区交警大队检查，经鉴定属于酒后驾驶。交警部门对其作出罚款2000元，暂扣机动车驾驶证6个月，驾驶证记12分的处罚。张杰受到党内警告处分。

十、省煤炭生产安全管理局办公室主任李相臣酒后驾驶问题

2018年2月3日22时，李相臣驾驶机动车辆行驶至红旗大街与珠江路交叉口时被香坊区交警大队检查，经鉴定属于酒后驾驶。交警部门对其作出罚款2000元，暂扣驾驶证6个月，驾驶证记12分的处罚。李相臣受到党内警告处分。

十一、双鸭山市商务局副局长刘恩忠酒后驾驶问题

2018年2月20日19时，刘恩忠驾驶机动车辆行驶至滨水东路时被双鸭山市交警支队特勤大队检查，经鉴定属于酒后驾驶。交警部门对其作出罚款2000元，暂扣机动车驾驶证6个月，驾驶证记12分的处罚。刘恩忠受到党内警告处分。

十二、双鸭山市政协办公室副主任佟小范酒后驾驶问题

2018年1月22日20时，佟小范驾驶机动车辆行驶至中植路中段时被双鸭山市交警支队尖山大队检查，经鉴定属于酒后驾驶。交警部门对其作出罚款2000元，暂扣机动车驾驶证6个月，驾驶证记12分的处罚。佟小范受到党内警告处分。

十三、佳木斯市职教集团管委会主任高光晟酒后驾驶问题

2017年12月23日14时，高光晟驾驶机动车辆行驶至沃尔德路被佳木斯市郊区交警大队检查，经鉴定属于酒后驾驶。交警部门对其作出罚款2000元，暂扣机动车驾驶证6个月，驾驶证记12分的处罚。高光晟受到党内警告处分。

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责任编辑：张玉