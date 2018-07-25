百白破疫苗如何后续接种？山东疾控解答

原标题：山东疾控解答：百白破疫苗为何现在才补种？如何后续接种？

近期，山东省将组织开展对接种过长春长生生物科技有限公司生产的不合格百白破疫苗（批号201605014-01）儿童进行补种工作。现就工作中出现的常见问题解答如下。

效价检测不合格的百白破疫苗涉及哪些企业和批号？哪些儿童需要补种？

国家食品药品监督管理局公布的效价检测不合格疫苗涉及2个企业，其中在山东省使用的仅涉及1个企业，即长春长生生物科技有限公司生产的百白破疫苗，批号为201605014-01，其主要问题是疫苗中的百日咳和破伤风成分指标不符合标准规定。

此企业生产的该批号疫苗可能影响免疫保护效果。为降低可能的健康风险，根据专家建议，接种过此批疫苗的儿童需要进行补种。本次补种按照知情同意、自愿免费的原则开展。

为什么现在才开展补种等相关工作？

2017年10月29日百白破疫苗问题公布后，国家食品药品监督管理局对两家企业生产的所有在有效期内的百白破疫苗样品进行了检验，随后国家卫生计生委组织中国疾病预防控制中心对补种技术方案进行了论证，并与国家食品药品监督管理局多次沟通，反复确认了疫苗的安全性、有效性以及生产企业的主体责任。各省卫生行政部门、药监部门、疾控中心对补种工作做了大量的前期部署、准备工作。在技术方案得到了充分论证、各方面保障已到位等情况下，才开展此次补种工作。

本次补种使用的疫苗是否安全？

对孩子是否有风险？

本次补种使用的疫苗经中国食品药品检定研究院检定为合格，补种不会对受种者带来常规不良反应以外的安全性风险。

补种时，接种医生会进行个体化风险评估，告知儿童家长补种疫苗降低发病风险的收益和可能的不良反应风险。

如何知道孩子的疫苗补种地点和补种时间？

具体补种时间和地点将由预防接种单位通知儿童家长。如果家长有疑问，也可主动与预防接种单位联系。

如果儿童在外地或失联，如何得到补种告知？

《吸附无细胞百白破联合疫苗补种技术方案》要求预防接种单位通过电话、短信等方式主动联系所有需补种儿童监护人至少3次；若仍未联系到儿童监护人，则将与儿童所在地的居委会或村委会联系，尽最大程度找到需补种儿童。

建议儿童监护人关注儿童预防接种证上的百白破疫苗批号信息，若为该批次疫苗，可及时与预防接种单位联系。

如果接种过不合格疫苗的儿童得了疫苗针对性疾病可否获得赔偿？

到目前为止，任何疫苗的保护效果都不能达到100%。因个体差异的原因，少数人接种后不能产生保护力，因此，即使接种了疫苗，少部分人也有可能患疫苗针对性疾病。相关研究显示，百白破疫苗预防典型百日咳的保护效力约为85%，预防儿童破伤风的保护效力为80-100%，预防白喉的保护效力约为95%。效价不合格百白破疫苗的免疫保护效果下降，接种儿童患疫苗针对性疾病的风险还会增加。

无论是否接受了补种，如果接种了效价不合格百白破疫苗的儿童在5周岁内罹患疫苗针对性疾病，相关疫苗生产企业都应给予经济补偿。申请赔偿需要提供接种者本人的疫苗接种记录、疫苗补种记录、县及以上医院诊断证明及病历，治疗过程中各项检查费、处置费等有效票据。

为能更及时解答群众关于百白破、狂犬疫苗等问题的疑虑，7月25日，山东省疾病预防控制中心在其官网上公布了两条咨询热线。

百白破疫苗相关问题咨询电话：

0531-82679697；

狂犬疫苗相关问题咨询电话：

0531-82679683，

咨询时间为：8：30-22：00。

来源：齐鲁晚报微信公众号

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责任编辑：张玉