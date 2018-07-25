官员被移送司法：培植亲信 与他人有不正当性关系

原标题：搞“小圈子”和“不正当性关系” 大连又双叒一官员移送司法

法制晚报·看法新闻（记者 董振杰）昨日，大连市纪委监委详细通报了大连市国资委原党委书记、主任易军在党内培植亲信搞小圈子以及与他人长期保持不正当性关系等违纪违法行为。记者梳理发现，一年多来的大连官场多个官员落马。

大连退休国资委原主任培植亲信 与他人保持不正当性关系

7月24日，据大连纪委监察委通报，大连市纪委监委对该市国资委原党委书记、主任易军严重违纪违法问题进行了纪律审查和监察调查。

经查，易军违反政治纪律，在党内培植亲信搞“小圈子”造成不良影响，串供、隐匿证据等对抗组织审查；违反中央八项规定精神，违规收受礼品、礼金、消费卡，违规接受打高尔夫球、宴请，违规接受他人替其支付个人费用；违反组织纪律，不如实报告子女及其配偶经商办企业等重大事项，利用职权或职务影响违规为他人安排工作并收受财物；严重违反廉洁纪律，接受可能影响公正执行公务的宴请等活动，在操办婚丧喜庆事宜中借机大肆敛财，利用职务影响侵占私人财物，利用职权或职务影响为亲友等谋取利益，违规收受大量礼品、礼金等。

易军还被通报违反群众纪律，超范围向管理服务对象摊派费用；违反工作纪律，不正确履行职责，擅自决定不经政府采购程序签订巨额广告发布合同，违规干预和插手公安机关执法活动，同意套取公款用于解决按规定无法核销的费用；违反生活纪律，与他人发生并长期保持不正当性关系，造成不良影响。严重违反国家法律法规规定，接受他人请托，利用职务上的便利或职权上的影响为他人谋取利益，并索取、收受财物，数额特别巨大，涉嫌受贿犯罪。

大连市纪委监委表示，易军身为党员领导干部、国家公职人员，忘记入党初心、丧失理想信念，目无党纪国法、做事肆意妄为，把党和人民赋予的权力当做谋取私利的工具，且在党的十八大以后仍不知止、不收敛、不收手，性质十分恶劣，情节特别严重。依据《中国共产党纪律处分条例》等有关规定，经市纪委常委会会议、市监委会会议研究并报市委批准，决定给予易军开除党籍处分，取消其退休待遇；收缴其违纪所得，将其涉嫌犯罪问题及所涉款物移送检察机关依法处理。

大连电视台原台长也搞“小圈子” 被批道德沦丧腐化堕落

记者注意到，去年8月，大连广播电视台党委书记、台长王卫被“双开”，相关的通报内容，与大连国资委原主任易军近似。

王卫被通报为违反政治纪律，拉帮结派、培植亲信，搞“小圈子”，隐匿销毁证据，对抗组织审查；违反中央八项规定精神，大搞奢靡之风，长期公款支付高额吃请，超标准借用、购买多辆豪华车辆供个人使用；违反组织纪律，个人决定重大事项，违规录用、提拔身边工作人员；违反廉洁纪律，收受礼金、兼职取酬、为亲友谋取利益；违反工作纪律，违规决策，作风浮夸，造成单位巨大经济损失。严重违反国家法律法规规定，使用虚假发票大肆套取公款，利用职务便利贪占公共财物，涉嫌贪污犯罪；利用职务便利为他人谋取利益，索取、收受巨额财物，涉嫌受贿犯罪。

另外，和易军“违反生活纪律，与他人发生并长期保持不正当性关系”相似，王卫被指违反生活纪律，道德沦丧，生活腐化堕落。

大连原常务副市长袁克力 被通报受贿并对抗组织调查

本月6日，辽宁省纪委监委宣布大连市委原常委、市政府原常务副市长袁克力被“双开”。

据媒体报道，袁克力的落马或因涉大连广播电视台原党委书记、台长王卫案。梳理袁克力和王卫的简历可以发现，两人曾长期共事，且是上下级关系。袁克力于2011年至2016年9月期间任大连市委常委、宣传部部长。同一时期，王卫担任大连广播电视台党委书记、台长兼大连市委宣传部副部长。

在纪委监委的通报中称，袁克力严重违反党的政治纪律，对抗组织审查；违反中央八项规定精神，违规接受私营企业主宴请，违规安排下属单位购买超标准车辆作为公务车；违反组织纪律，不如实报告个人有关事项，在组织进行函询时不如实说明问题，利用职务上的便利在干部选拔任用等方面为他人谋取利益并收受财物；违反廉洁纪律，违规收受礼金。利用职务上的便利为他人谋取利益并收受财物涉嫌受贿犯罪。

大连女副市长曹爱华忏悔 称“人生立着耻辱碑”

去年3月，辽宁省纪委监委通报，大连市委原常委、市政府原副市长曹爱华被双开。

经查，曹爱华违反政治纪律，对抗组织审查。违反组织纪律，收受拉票款物；利用职务上的便利，在干部选拔任用等方面为他人谋取利益并收受财物。违反廉洁纪律，收受礼品礼金；利用职务上的便利，在企业经营等方面为他人谋取利益并收受财物；违反规定设立帐外资金，并将部分资金非法占为己有。利用职务上的便利为他人谋取利益并收受财物、利用职务上的便利非法占有公共财物问题涉嫌犯罪。

据媒体报道，曹爱华在大连工作期间，先后收受下属单位50余人所送的钱物达几百万元，并因此牵扯出了大连市一批领导干部。辽宁省委常委、大连市委书记谭作钧表示，“不能再有第二个曹爱华！”

媒体称曹爱华是一个十足的“官迷”，一切为自己的升迁让路。她为领导做事，向领导行贿，甚至做了一个女人、一个妻子、一个女儿、一个母亲“不该做”的事情。在获得政治甜头之后，一发不可收拾，直至攀上了令计划的妻子谷丽萍。曹爱华在忏悔录中写道：我的人生止于48岁，上面立着“耻辱碑”。

责任编辑：张玉