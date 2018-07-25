国务院新设的这个小组 规模是前身四倍多

原标题：国务院新设的小组，规模是前身四倍多

撰文 |董鑫

国务院机构改革后，首个新成立的小组亮相。

今天（25日）下午，国办发布通知，国务院推进政府职能转变和“放管服”改革协调小组成立。

小组的领导成员是三名国家领导人。

国务院副总理韩正担任协调小组组长，国务委员王勇担任副组长，国务委员、国务院秘书长肖捷担任副组长兼协调小组办公室主任。

政知圈（微信ID：wepolitics）发现，这个小组的历史可谓是“三生三世”。

“前生前世”

国务院推进政府职能转变和“放管服”改革协调小组有两个“前世”。

“第一世”是一个低调的临时议事机构，工作多由中央编办主导，全称为“国务院机构职能转变协调小组”，小组并不集中办公。

2013年5月，新华社、《人民日报》曾在“国务院取消和下放第一批行政审批等事项”的报道中透露，“国务院专门成立以张高丽副总理为组长的国务院机构职能转变协调小组”。

这是该机构的首次亮相，除了披露组长是时任国务院副总理，其他成员的详细信息并未公布。

“第二世”是一个国务院议事协调机构，在2015年高调亮相，全称为“国务院推进职能转变协调小组”，小组办公室设在国务院办公厅，并集中办公。

变身之后的协调小组拥有9名成员。组长是时任国务院副总理张高丽、副组长是时任国务委员兼国务院秘书长杨晶和国务委员王勇。

其他6名小组成员中，有5人来自国务院，分别是时任国务院副秘书长肖捷、江小涓、王仲伟，国务院副秘书长丁向阳以及时任国务院法制办主任宋大涵。

还有一人来自中央编办，是时任中央编办主任张纪南。

“今生今世”

新成立的国务院推进政府职能转变和“放管服”改革协调小组，延续了它之前的办公模式，协调小组办公室依然设在国务院办公厅。

但详细比较，有很大不同。

首先是小组成员。

领导成员依然还是3位国家领导人，但其他成员扩充了很多，足有38位，总人数是原来的四倍多，涵盖了超半数国务院组成部门和直属机构。

其次是下设专题组。

成立于2015年的国务院推进职能转变协调小组下设6个专题组和4个功能组。

6个专题组分别为：行政审批改革组、投资审批改革组、职业资格改革组、收费清理改革组、商事制度改革组、教科文卫体改革组。

4个功能组分别为：综合组、督查组、法制组、专家组。

新成立的国务院推进政府职能转变和“放管服”改革协调小组下设5个专题组和4个保障组。

5个专题组分别为：精简行政审批组、优化营商环境组、激励创业创新组、深化商事制度改革组、改善社会服务组。

4个保障组分别为：综合组、法治组、督查组、专家组。

来看一下现在各组的领导成员。

精简行政审批组

组长：国务院副秘书长丁学东

副组长：国务院副秘书长陆俊华、发展改革委副主任林念修、司法部党组成员甘藏春、住房城乡建设部副部长黄艳、市场监管总局副局长马正其。

优化营商环境组

组长：发展改革委副主任林念修

副组长：工业和信息化部副部长辛国斌、财政部副部长刘伟、自然资源部副部长王广华、生态环境部副部长黄润秋、住房城乡建设部副部长黄艳、商务部副部长兼国际贸易谈判副代表王受文、人民银行行长助理刘国强、海关总署党组成员兼国家口岸办主任张广志、市场监管总局副局长马正其、能源局副局长綦成元、知识产权局副局长贺化。

激励创业创新组

组长：发展改革委副主任林念修

副组长：教育部副部长杜占元、科技部副部长李萌、工业和信息化部副部长王江平、财政部副部长刘伟、人力资源社会保障部副部长汤涛、国资委副主任翁杰明、市场监管总局副局长马正其、银保监会副主席周亮。

深化商事制度改革组

组长：市场监管总局局长张茅

副组长：发展改革委副主任连维良、生态环境部副部长翟青、交通运输部副部长戴东昌、农业农村部副部长余欣荣、文化和旅游部副部长项兆伦、海关总署副署长王令浚、税务总局副局长任荣发。

改善社会服务组

组长：国务院副秘书长丁向阳

副组长：教育部副部长田学军、公安部副部长王小洪、民政部副部长高晓兵、司法部党组成员甘藏春、人力资源社会保障部副部长汤涛、卫生健康委副主任曾益新、医保局副局长李滔。

综合组组长：国务院副秘书长陆俊华

法制组组长：司法部部长傅政华

督查组：国务院机关党组成员、国办督查室主任高雨

专家组：国务院参事室原主任陈进玉

为什么要成立新小组？

按照国办的通知，国务院推进职能转变协调小组改称为国务院推进政府职能转变和“放管服”改革协调小组，是为了贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神，深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，加快政府职能深刻转变。

这样说有点抽象，政知圈（微信ID：wepolitics）为大家具体分析一下。

十八届三中全会审议通过《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》，提出了全面深化改革的指导思想，经济体制改革是全面深化改革的重点。

有一个逻辑需要厘清。

经济体制改革的核心问题是如何处理好政府和市场的关系，“放管服”改革，就是正确处理政府与市场关系的关键环节，转变政府职能则是“放管服”改革的“牛鼻子”。

在过去5年中，“放管服”效果明显。

来看看今年《政府工作报告》的说法：

五年来，国务院部门行政审批事项削减44%，非行政许可审批彻底终结，中央政府层面核准的企业投资项目减少90%，行政审批中介服务事项压减74%，职业资格许可和认定大幅减少。中央政府定价项目缩减80%，地方政府定价项目缩减50%以上。

全面改革工商登记、注册资本等商事制度，企业开办时间缩短三分之一以上。

推行“互联网+政务服务”，实施一站式服务等举措。

营商环境持续改善，市场活力明显增强，群众办事更加便利。

但是，推进“放管服”工作仍然面临许多制约性因素。

中国社会科学院政治学研究所行政管理研究室主任贠杰撰文指出，推进“放管服”还存在一些体制机制性问题和障碍，不同地区、不同层级政府在深化改革方面的实际效果存在较大差别，各领域发展也很不平衡。

举个例子。

在中国民主建国会重庆市委员会“参政议政”一栏中，有一条去年底提出的《“放管服”改革工作存在的问题及建议》，其中就提到了简证标准区域不匹配的问题。

按照商事制度改革，“多证合一”鼓励各省、区、市依据本地经济社会发展水平进行证照整合，但赋予权限仅限定在各省级政府。

在重庆，出现了同一省级行政区域内的市场主体办理“多证合一”中涵盖包括的许可证数量不一致的情形，比如重庆市政府层面确定为“二十证合一”，在自贸区西永片区实行的是“二十六证合一”，在该区其他区域则实行“二十三证合一”。

这导致已加载统一社会信用代码的营业执照效力存疑，互认互通存在一定障碍，影响证照权威，降低改革公信力。

在这个背景下，成立协调小组，除了加大改革力度，也能促进改革的相关部门相互配套与协调。

作为国务院议事协调机构，协调小组可以在重大决策具体落实和实施过程中，建立跨部门的协调合作机制，有利于减少层级、提高效率。

新小组有哪些新任务？

6月28日，全国深化“放管服”改革转变政府职能电视电话会议召开。会议上，李克强总理对未来五年深化“放管服”改革提出了明确要求。

一是以简政放权放出活力和动力。

五年内企业开办时间压缩到5个工作日内、工程建设项目全流程审批时间和进出口通关时间均压减一半，实行全国统一市场准入负面清单制度，进一步减税降费，通过优化营商环境带动有效投资增加。

二是以创新监管管出公平和秩序。

健全以“双随机、一公开”为基本手段、以重点监管为补充、以信用监管为基础的新型监管机制。推进跨部门联合监管和“互联网+监管”。对新兴产业实施包容审慎监管。对涉及安全质量方面的要严格按规定监管。对刁难企业和群众、不作为乱作为的坚决问责。

三是以优化服务服出便利和品质。

持续开展减证便民行动。五年内不动产登记时间和电力用户办电时间均压缩三分之二以上。着力搭建平台、精准服务，为大众创业、万众创新营造良好生态。发展“互联网+医疗”、“互联网+教育”等，提供公平可及的公共服务。打造全国一体化政务服务平台，三年内实现国务院部门数据共享、满足地方普遍性政务需求，五年内政务服务事项全面实现“一网通办”。

政知圈（微信ID：wepolitics）标红的部分是今年新提出的要求。

对比一下国务院推进职能转变协调小组和国务院推进政府职能转变和“放管服”改革协调小组下设专题组，新小组保留了行政审批、商事制度改革，新增了营商环境、创业创新和社会服务。

调整原因是不是一秒get？

责任编辑：张玉