川航否认挂出非法行为代号 3U8978航班已降落成都

原标题：川航否认挂出“非法行为”代号 3U8978航班已降落成都
据飞常准消息，北京时间2018年07月25日19：29，四川航空从台北松山飞往成都双流的3U8978航班，挂出应答机7500紧急编码，该编码通常为遭遇非法行为。根据飞常准消息，飞机改回了正常代码后，已经降落在成都双流国际机场。
据川航消息：目前并未收到紧急消息，签派表示一切正常，川航回应，机组未发出过7500代码，空管和航空公司运控中心都没有收到过7500信号。
根据飞常准大数据显示，该航班执飞机型为A321，机龄为6年。于北京时间2018年7月25日17：47起飞，降落时间为20：45。
据悉，应答机代号应答机代号是一组4位8进制数字，通过分配应答机代号，航空管制员可以对飞行器进行区分。应答机代号取值从0000到7777，共4096个，其中一些组合带有特定的意思，比如：
7500：非法行为（比如劫机）
7600：通讯故障
7700：紧急状况
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