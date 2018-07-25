青岛市政府侨办形式官僚主义严重 党组书记被免职

原标题：青岛市政府侨办形式主义、官僚主义严重，党组书记被免 职

近期，按照中央第七巡视组反馈意见整改落实部署要求，经市委批准，市纪委、市监委严肃查处了市政府侨务办公室（以下简称市政府侨办）存在的形式主义、官僚主义问题，现将有关情况通报如下。

经查，市政府侨办形式主义、官僚主义严重，工作不严不实、敷衍塞责，在市委巡察期间，对巡察组边巡边改要求消极应付，从互联网上抄袭复制整改工作制度，多处内容严重脱离本单位实际；工作弄虚作假，未按规定组织开展领导干部谈心谈话，却编造虚假资料，应付党风廉政建设工作考核检查；机关内部管理不严，庸懒散、不作为问题突出，将职责范围内的工作服务外包，花费2000元委托律师事务所修订本部门“三定”方案，花费3800余元将档案整理工作交由企业办理，工作人员当“甩手掌柜”。另外，该单位还存在长期违规占用下属单位车辆，对财政资金监管失职失责等问题。

对上述问题，市政府侨办党组书记、副主任陈春雷，市政府侨办主任尹明琴作为本单位党政主要负责人负有主要领导责任。依据《中国共产党问责条例》《中国共产党纪律处分条例》和《行政机关公务员处分条例》等规定，市纪委、市监委决定给予陈春雷党内严重警告、政务记大过处分，市委免去其党组书记、副主任职务；市监委决定给予尹明琴政务记大过处分。相关责任人员分别受到相应处理。

市政府侨办发生的这些问题，是该单位党的领导弱化、党的建设缺失、全面从严治党不力的具体表现，是典型的形式主义、官僚主义，性质严重、教训深刻。问题的发生，反映出少数领导干部政治站位低、“四个意识”差、纪律意识淡漠，对中央的三令五申和省委、市委关于作风建设的要求置若罔闻、我行我素；暴露出在全面从严治党向纵深推进的新形势下，有的党组织仍然缺乏政治担当，责任落实不力、压力层层递减，对作风建设关系人心向背、关系党的生死存亡的极端重要性认识不到位，没有真正担负起加强作风建设领导者、执行者、推动者、监督者的职责。这也充分表明作风建设“上热中温下凉”甚至“上面九级大风、下面纹丝不动”的现象还没有根本扭转，加强作风建设、全面从严治党依然任重道远。

纠正“四风”不能止步，作风建设永远在路上。各级党组织和党员干部要从市政府侨办违规违纪问题中汲取深刻教训，举一反三、引以为戒。要进一步提高政治站位和政治觉悟，从维护习近平总书记核心地位、维护党中央权威和集中统一领导、密切党同人民群众血肉联系的高度，真正扛牢抓实全面从严治党主体责任，深入分析班子和干部队伍作风状况，进一步强化日常教育、管理和监督，层层传导压力，狠抓薄弱环节，着力解决不作为、慢作为、乱作为、假作为等突出问题。各级领导干部特别是主要负责同志要坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，带头转作风、改作风，以上率下，形成“头雁效应 ”，有效克服形式主义、官僚主义顽症，以实际行动推动党风政风持续好转。各级纪检监察机关要坚持挺纪在前，精准把握运用监督执纪“四种形态”，在整治形式主义和官僚主义上下更大功夫，聚焦贯彻落实中央重大决策部署、服务群众、履职担当等方面，着力整治、抓出成效。要充分发挥监察体制改革的制度优势，加强对所有行使公权力的公职人员作风状况的监督，把形式主义、官僚主义作为纪律监督、监察监督、派驻监督、巡察监督的重点，对顶风违纪行为，及时发现、从严查处，典型案例一律通报曝光，用严明的纪律推动作风建设深入开展。

来源：微信公号“廉洁青岛”

责任编辑：张玉