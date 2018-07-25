军旅作家彭荆风病逝 作品《驿路梨花》进初中课本

原标题：军旅作家彭荆风病逝，作品《驿路梨花》入选初中语文课本

本文图均为 文汇网 图

他是初中语文课本里《驿路梨花》的作者，也是70年如一日孜孜创作的老一辈军旅作家。7月24日早上6时53分，云南作家彭荆风因病去世，享年89岁。就在前不久，彭荆风刚完成的生前最后一部《太阳升起》被中国作家协会确定为2018年度重点扶持优秀作品，遗憾的是，彭老没来得及捧起这部即将正式出版的书。

彭荆风曾感慨：“为什么我这么执著，因为文学就是我的生命。文学延长了我的生命，让我常青，我觉得很快乐充实。我也经历过不少艰难困苦，但我并不发愁，曾经的艰难也是生活，是我创作的宝贵财富。”

根据彭荆风小说《当芦笙吹响的时候》改编的电影《芦笙恋歌》20世纪50年代，彭荆风以《芦笙吹响的时候》《边寨烽火》等作品享誉文坛，成为云南边地军旅文学开拓者之一。

从事创作70年，他写出了几十部约数百万字作品，代表作包括《当芦笙吹响的时候》《驿路梨花》《今夜月色好》《解放大西南》《挥戈落日——中国远征军滇西大战》《旌旗万里——中国远征军在缅印》等。其中《解放大西南》曾获第五届鲁迅文学奖，《今夜月色好》获第八届全国优秀短篇小说奖。

1949年，彭荆风参加了解放大西南战役，随部队进驻昆明后从事宣传，他经常背上背包，前往边疆澜沧。上世纪50年代的澜沧是外地人眼中的蛮荒之地，没有公路，一条步行小道蜿蜒在莽莽群山间，冒着雨水，彭荆风踏着泥泞小路走了一个月。

虽已不堪重负，但他身上一直揣着西蒙诺夫的小说《日日夜夜》。“背包淋湿后，背包越背越重，但是再重、挎包里还是一本书一本笔记本，还有一批墨水和一只钢笔是舍不得丢的，半块肥皂我都要轻装把它丢了，但是书我是舍不得扔的。”

彭荆风祖籍江西，但在云南生活了70年，他已经把这里当成第二故乡，走遍了云南山山水水……“我对云南边地深山大岭的险峻，有着不同于一般作家的感受，一写到边地生活，我就会很自然地融入我的特殊感情和经历。”

生前彭荆风在边疆生活战斗，经常吃不饱、没地儿住。在拉祜寨子，他白天上山剿匪，晚上就着火塘的光亮写作，等到写作告一段落，通铺已挤满了先睡下的战友。他曾写下：“一个老乡的鸡笼，鸡笼上面有一块长长的板子，我就把那个背包打开，就在上面睡。到了半夜鸡笼的跳蚤闻到人的热气，全部爬到人身上。”

1955年参军时的青年彭荆风上海文艺出版社曾推出彭荆风《挥戈落日》，与彭荆风相识30多年的上海文艺出版社原副总编辑魏心宏追忆道：那些年，老爷子为了书多次来上海，“彭老乐观且执着，对写作很上心。彷佛生活的目的就是写作，他一辈子沉浸在自己的精神世界里，不管顺或逆境，都看得很轻，唯独写作始终心怀敬畏，孜孜不倦。怀念老爷子！”

彭荆风对待笔下的文字，精益求精。2010年，他耗时12年创作的《解放大西南》，修改了10次，光是手稿就重达27公斤。到了《挥戈落日》姊妹篇《旌旗万里》，“2005年到2015年，《旌旗万里》创作了10年，修改了7次，从无数史料中还原现场，力争让作品兼具真实性、文学性、可读性。” 彭荆风生前曾感叹。

来源：许旸/文汇网

责任编辑：张玉