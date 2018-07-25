药监局将对全国45家疫苗企业全流程全链条彻查

原标题：国家药监局：今起对全国45家疫苗企业全流程、全链条彻查
新京报快讯（记者许雯）今日晚间，国家药监局官网发布《疫苗监管问答》。内容显示，7月22日，国家药监局部署了对全国疫苗生产企业进行全面检查，7月25日起，在2018年年初对全国45家疫苗生产企业全覆盖跟踪检查的基础上，组织全国监管力量，派出检查组对全部疫苗生产企业原辅料、生产、检验、批签发等进行全流程、全链条彻查，保障人民群众用药安全。
国家药监局官网消息表明，长春长生生物公司自去年以来一直未恢复百白破疫苗的生产。武汉生物公司整改后，中检院对其连续生产的30批百白破疫苗进行效价测定，结果全部符合规定，结合现场检查，恢复生产。
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