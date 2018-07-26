原标题：日媒称中国积极发展人工智能：百姓生活正发生改变

参考消息网7月26日报道 日媒称，全世界都致力于发展人工智能，特别是在中国，全国积极开发人工智能技术，人们的生活也正发生变化。

据日本《朝日新闻》7月25日报道，4月，在上海九江路，中国首个“无人银行”亮相。无人银行入口处站着搭载人工智能的人形机器人，事先注册的客户向机器人说话，将脸部对准摄像头，大门则直接打开让客户入内。客户可以在店内佩戴具备VR功能的眼镜观看出租房的房间虚拟图，也可以通过安装的终端与工作人员就房贷和金融产品进行商讨。开设这家无人银行网点的中国建设银行推出的宣传语是，可以像人工服务那样便捷而迅速地提供必要的金融服务。

报道称，在中国，人工智能服务方面除因搜索引擎而知名的IT大商百度的人工智能服务外，还有“芝麻信用”——通过购物记录和交友信息等将个人信用数值化的服务，而风投企业作为人工智能技术开发的主力也在不断提高存在感。中国2015年提出“互联网+”，强化发展人工智能技术，鼓励风险企业发展，推进技术革新。

在上海张江地区的“蚁巢众创空间”是一处支援创业的设施，开发可以读故事和计算的机器人以及教学用平板电脑的数十家风险企业等聚集在此，这是一家上海市政府提供支持的民间设施。这家设施的联合创始人张相廷也来自风险企业，这家设施向风险企业提供办公空间、经营建议、资金支持等。

上海市一位政府官员表示：“我们在资金方面对支援创业的设施提供支持，希望推动技术革新。”

据美国CB风险投资公司统计，中国风险企业在人工智能相关领域筹集的资金2017年超过美国跃居世界第一。熟悉中国企业的蓝泽证券分析师王曦认为，中国希望利用人口规模大的优势获取大数据，在与美国的主导权竞争中获得胜利。

与此同时，6月中旬在上海举办的2018亚洲消费电子展上，2015年创业的云从科技在展位上展出了“云从城市大脑”。巨大的黑色画面上标示着地点和“异常人数”。云从城市大脑对城市街道上安装的监控器拍摄的画面进行分析，一旦发现可疑人员则及时报告。

云从科技公司一位负责人表示，云从城市大脑可以对交通、天气和犯罪等情况进行统一管理。据称，中国地方政府和100多家金融机构已经引进该公司开发的系统。（编译/马晓云）

责任编辑：张义凌