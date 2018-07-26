广西疾控：涉事批次疫苗未流入 不再接种长生疫苗

原标题：广西疾控中心：涉事批次疫苗未流入广西

中新网南宁7月24日电（记者 黄艳梅）“长春长生疫苗事件”近期成为社会关注热点。广西壮族自治区疾病预防控制中心24日称，涉事的百白破疫苗、狂犬病疫苗没有流入广西。

当天，广西疾控中心组织相关专家对民众关心的主要问题进行了解读回应。广西疾控中心称，广西区内使用的所有第一类疫苗（国家免疫规划疫苗，免费接种）和二类疫苗（自费疫苗）均为中国食品药品检定研究院检定合格的产品，安全性和有效性是有保证的。

广西疾控中心专家称，接种疫苗是预防、控制传染病最经济、最有效、最便捷的手段，不能因噎废食，不能因某批次疫苗问题而否定了所有的疫苗。也正是通过接种疫苗，广西已经连续25年无小儿麻痹症野病毒病例，连续15年没有白喉病例，乙脑、流脑、水痘、甲肝、儿童乙肝病毒携带率等大幅下降。

广西疾控中心称，目前，广西已经就地封存了长春长生生物科技有限责任公司生产的狂犬病疫苗，不再提供该企业的狂犬病疫苗接种服务。对于已经全程接种了该厂家狂犬病疫苗的群众，不必重新接种，如未完成全程接种的，可以使用其它厂家的狂犬病疫苗完成后续的接种。适龄儿童应按国家免疫程序要求按时、全程接种百白破疫苗。

目前，广西区内相关产品供应充足，可以满足各地工作所需，有需要接种的群众可以到就近的预防接种单位接种，也可以咨询当地的疾控机构了解相关情况。（完）

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责任编辑：张义凌