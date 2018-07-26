美前防长访台称大陆“自我孤立” 被批利用台湾

原标题：美前防长访台称大陆“自我孤立”，被批“还是在利用台湾”

[环球时报驻台北特约记者 余潞 环球时报记者 杜海川]美国前国防部长卡特24日在台湾闭门演讲时，批评大陆“自我孤立”。有台媒发现，卡特出席的论坛，今年以“印太战略”为核心，针对性极强，“明显塑造联合对抗大陆的氛围”。

卡特24日应邀在台湾出席“凯达格兰论坛：2018亚太安全对话”，并发表闭门演讲。据台湾“联合新闻网”25日报道，在场人士转述称，卡特表示他支持两岸稳定与对话、以“与台湾关系法”为基础的政策，维持美台之间非官方关系。与会者问及美国何种情况会派军舰航经台海，卡特回应称，只要符合国际法规范的活动，美国军舰都可以做；当一方做出“不适当的举动”时，美国才需做出这样“不寻常的回应”。

“中时电子报”注意到，卡特特别谈及台湾在“印太战略”中扮演的角色，声称台湾有很大空间，“大陆越自我孤立，就越不可能孤立台湾”。台“外交部”称，卡特为台湾长期友人，2015年至2017年担任美国国防部长期间，他曾在新加坡“香格里拉对话”以台湾为例盛赞东亚区域繁荣等。

台湾《中国时报》25日称，近期两岸关系紧张，“凯达格兰论坛对蔡政府无异于一场实时雨”。去年论坛主要围绕“亚太地缘战略形势变化”“亚太区域经济整合”等进行讨论，今年议题分别为“朝鲜半岛与印太战略环境”“中共锐实力对民主社会之挑战”“印太地缘经济发展现况及评估”等，“蔡政府在北京不断施压下，选择打出国际牌，广邀各国专家商谈如何制约大陆”。台湾《旺报》25日援引中国国际经济交流中心助理研究员田栋的话称，此次卡特赴台北，是“台湾旅行法”通过后美方首个赴台北的内阁级官员。

厦门大学港澳台研究中心主任李非25日对《环球时报》表示，美国以往通过挑拨南海问题等手段企图遏制中国，在中国与周边国家关系逐渐缓和的大趋势下，美国不会轻易放弃台湾这枚棋子，但又不能太冒进。先是通过“台湾旅行法”，然后让前防长等层次稍微低一点的官员赴台，观察大陆的反应，本质还是在利用台湾。

李非认为，“现在是台湾离不开大陆，而不是大陆离不开台湾”。台湾当局应该认识到，无论谁配合美国来围堵中国，都会遭到反制和边缘化。台湾要摆脱困境，还得依靠大陆。

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