马英九动作频频 2020会复出挑落蔡英文么？

原标题：动作频频！2020，马英九会复出挑落蔡英文么？

前“国安会秘书长”金溥聪：“马英九选不选，要问他本人”。

鸿海董事长郭台铭大手笔捐助成立的“马英九基金会”将在本周五正式成立，也让前领导人马英九复出再选的传闻成为关注焦点。

台湾最新一期《新新闻》杂志称，近半年来马英九人气回升，“马英九文教基金会”是其公共政策及宣扬理念的发声平台，日前他亲自声明“我虽不好战，但面对奉命起诉我的北检，我一定全力迎战”的表态，让外界清楚听到，他将在政治上再次奋起挑战蔡当局的弦外之音。

连日来，马英九动作频频。

据“联合新闻网”报道，他日前到高雄为国民党市长、市议员参选人站台，一连赶了十多个行程；在走访果贸市场时，市场摊商和买菜民众都争相与他握手、合影，很多人大喊“再出来参选”。台北市议员钟小平甚至爆料称，党内高层证实，马英九正筹备2020年“总统大选”。

马英九（图/台湾“中央社”）

《新新闻》称，马英九在“三中案”遭起诉后强力回击，矛头直指绿营“政治追杀”，与他2007年因“首长特别费案”遭起诉后宣布参选的做法有异曲同工之妙，都是借危机凝聚挺马力量。

前“国安会秘书长”金溥聪23日称，“马英九选不选，要问他本人”。他透露，马在尚未卸任前就有意效仿美国前总统卡特和奥巴马成立基金会，当初焦点是为维护南海主权。基金会董事廖元豪称，马英九成立基金会是希望有个“基地”阐述看法，成为引导台湾前进的力量。据台湾《联合报》报道，目前以马英九为首的基金会已有3个，其他两个是“新台湾人基金会”和“敦安基金会”。廖元豪称，这两个是马英九用竞选补助款成立的，属公益性质，而“马英九基金会”是直接以卸任领导人名义成立，马亲自担任董事长。

《中国时报》称，从基金会董事名单来看，不少人曾是“内阁”成员。分析认为，蔡英文施政不得民心，马英九针砭当局的方向是对的，但是否要回锅参选还是要慎重考虑。还有分析直言，马英九卸任后人气不降反升，从侧面也反映出岛内民众对蔡英文当局的失望和不信任。

责任编辑：张岩