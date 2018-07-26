北京回归“烧烤+蒸煮模式” 今白天防晒夜间防雨

原标题：北京回归“烧烤+蒸煮模式” 今天白天需防晒夜间需防雨

中国天气网讯 进入大暑节气后，全年最热的时候已经来临。今天（26日）白天北京最高温34℃，需防暑防晒；夜间大部有雷阵雨，最低温25℃。未来一周大部分时间阳光值守，晴热回归，最高气温32-34℃，最低气温24-27℃，又要回归“烧烤模式”和“蒸煮模式”了。

一场急雨过后，昨天北京的桑拿天又开始“霸屏”，热你没商量。监测显示，昨天南郊观象台最低气温为24.3℃，出现在凌晨2时21分，在阳光的助攻下，白天气温一路蹿升，下午16时45分冲至最高，达34.1℃。

今晨，北京天空湛蓝，万里无云。

今天桑拿天依旧，白天出行要注意防暑防晒，夜间有雨需注意防范。北京市气象台今晨6时发布最新预报，今天白天晴转多云，山区有雷阵雨，北转南风二三级，最高气温34℃；夜间多云转阴，大部地区有雷阵雨，南转北风一二级，最低气温25℃。地质灾害气象风险橙色预警中，请远离山区河道等危险地带。

进入大暑节气后，全年最热的时候已经来临，未来一周大部分时间阳光值守，晴热天气回归，北京最高气温32-34℃，最低气温24-27℃，又要回归“烧烤模式”和“蒸煮模式”了，公众需格外注意防暑降温。

夏季是地质灾害发生的危险期，地质灾害的发生，不仅会造成大量经济损失，更威胁群众生命财产安全。由于山区出现滑坡崩塌等灾害的风险较高，提醒公众一定要远离山区河道等危险地带；在地质灾害发生后，不要立即进入灾区搜寻财物，以免再次发生滑坡、崩塌。

责任编辑：张岩