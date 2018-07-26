吹捧书记的县委常委被双开:搞无原则“一团和气”

原标题：吹捧县委书记的县委常委被双开：搞无原则的“一团和气”

7月25日，贵州黔南州纪委监委网站发布了三都县委原常委、县委办主任宋刚被开除党籍和公职的消息。这名副处级官员不久前作为“形式主义、官僚主义典型问题”之一被通报：他曾向州委调研组吹捧之后落马的县委书记的“政绩”。

黔南州纪委监委消息称：日前，经黔南州委批准，黔南州纪委监委对宋刚严重违纪违法问题进行了纪律审查和监察调查。

经查，宋刚违反政治纪律和政治规矩，搞无原则的“一团和气”；违反中央八项规定精神，搞形式主义、官僚主义；违反组织纪律，不如实报告个人有关事项；违反工作纪律，干预执法活动；违反生活纪律，长期与他人保持不正当性关系；利用职务上的便利，侵吞、骗取公共财物，涉嫌贪污犯罪；利用职务之便为他人谋取利益并收受财物，涉嫌受贿犯罪。

黔南州纪委监委指出，宋刚身为党员领导干部，理想信念丧失，严重违反政治纪律和政治规矩、中央八项规定精神、组织纪律、工作纪律、生活纪律及国家法律法规规定，且在党的十八大后仍不收敛、不收手，其行为性质恶劣，情节严重，应予严肃处理。依据《中国共产党纪律处分条例》等有关规定，经黔南州纪委常委会、州监委委务会议研究并报中共黔南州委批准，决定给予宋刚开除党籍、开除公职处分，收缴其违纪所得；将其涉嫌职务犯罪问题及所涉款物移送司法机关依法处理。

澎湃新闻7月13日的报道提到，黔南州纪委监委近日通报了6起形式主义、官僚主义典型问题，其中，宋刚被指对州委决策部署阳奉阴违，还曾于2017年9月向州委调研组吹捧时任县委书记梁嘉庚（2018年1月被查）的“政绩”。

通报称，2017年9月，宋刚明知三都县委没有贯彻落实州委纠正三都县严重政治乱象的“约法三章”，不仅在县委呈报州委的“已经逐条逐项落实‘约法三章’”的汇报材料上签“审核”，还向州委调研组吹捧时任县委书记梁嘉庚的“政绩”。宋刚还存在其他违纪问题。2018年6月7日，宋刚受到开除党籍、开除公职处分。

2017年8月30日，黔南州委州政府对三都脱贫攻坚工作进行“约法三章”，要求三都聚焦脱贫攻坚，目标不能发散；聚力脱贫攻坚，力量不能分散；要压实脱贫攻坚责任，功夫不能做虚。

梁嘉庚从2015年4月起开始担任三都县委书记，后于2017年12月被免去三都县委书记职务。2018年1月3日，贵州省纪委网站发布消息，经中共贵州省委批准，黔南州三都县县委原书记梁嘉庚涉嫌严重违纪，接受组织审查。

另外，贵州省纪委监委网站的刊发文章也披露了梁嘉庚身上的“政治乱象”。

文章指出，当前，脱贫攻坚是中央、省委压倒一切的头等大事，是第一民生工程，省委连续发出“春季攻势”“夏季大比武”“秋季攻势”“春风行动”重要行动，全省上下精准发力，用心用情用力决战决胜脱贫攻坚。

然而，作为“扶贫开发工作第一责任人”“扶贫一线总指挥”，梁嘉庚不考虑三都作为全省14个、黔南州唯一的深度贫困县的实际，面对贫中之贫、困中之困、难中之难，没有坚持到底的劲头，不肯下“绣花”功夫，大搞形象工程。

2016年以来，梁嘉庚主导实施在建的1000万元以上的项目有127个，但与脱贫攻坚有关的只有41个。2017年8月30日，针对三都县委、县政府存在的不聚焦精准脱贫工作、目标发散、力量分散等问题，黔南州委、州政府对三都提出批评并“约法三章”，梁嘉庚口头答应却不执行。

责任编辑：余鹏飞