四川德阳50人在酒店参加婚宴后呕吐腹泻:饭有异味

原标题：在酒店参加婚宴后呕吐腹泻 德阳50人入院就诊

通报截图

四川新闻网德阳7月25日讯（记者 周鸿 摄影报道）高高兴兴地去参加婚宴，哪知赴宴之后回来就拉肚子，而且还被送到了医院。25日，德阳市食品安全委员会办公室对此进行了官方通报：近日，部分曾在德阳市区晶熙大酒店参加一婚宴的就餐人员因呕吐、腹痛、腹泻等症状陆续前往德阳市区、中江县部分医院就诊。截至7月25日12时，在市、县两地医院临观人员41人，住院9人，所有患者病情平稳，无危重病例。

7月23日中午，唐忠茂老人一家到德阳市区的晶熙大酒店参加婚宴，然而怎么也没有想到，第二天上午他就开始拉肚子。

“上午8点左右就开始拉肚子，一分钟拉一道，拉了20多次，拉出来都是水，最后人站都站不稳了。”7月24日下午，四川新闻网记者在德阳市人民医院感染科病床上看到了正在输液治疗的唐忠茂。

回忆起吃了什么东西？唐忠茂说，23日中午在晶熙大酒店参加了婚宴，下午因为回家就没在酒店吃了。中午有许多的菜，但吃的烤鸭喝的汤，感觉味道有点不对。“特别是那个汤，像是从刚从冰箱里拿出来，喝起来是温的，不热，不新鲜。”

治疗中的唐大爷

不仅唐忠茂进了医院，他老伴儿也是如此。唐忠茂的女儿唐玉介绍，她的妈妈和自己住在市区，24日凌晨3点过出现了拉肚子的症状，立即将其送到医院治疗。后来猜测父亲会不会也拉肚子，所以赶到乡下，看到父亲已经拉的走不动了，于是又将其送到医院。

来到医院，唐忠茂一家才知道原来有不少在晶熙大酒店参加婚宴的人都来到了医院。“起码有几十个人。”唐玉说，当时她在帮忙，所以没吃什么东西。

在唐忠茂隔壁床的刘良会老人也是因为参加婚宴后，住进了医院。

“拉了二三十道，吐也吐了十多二十道，开始吐就吐的白泡泡，然后就吐的食物……”病床上，刘良会有气无力的说。“后来在医院里还拉了一道，吐了两道，现在稍微好一点了，但肚子还是有一点痛。”

回忆起婚宴吃的食物，刘良会不仅反映烤鸭和汤感觉有问题，还有龙虾似乎也有异味。

据悉，由于新娘的客人来自中江、新郎的客人大多在市区。在这些出现身体不适的患者中，一部分在中江县医院就诊，另一部分则到德阳市医院治疗。

四川新闻网记者在采访时，一位自称是晶熙酒店工作人员的女子出现在现场。该女子表示，得知情况后，他们酒店就立即到现场进行了处理，并报案。疾控、药监等部门也介入了调查。

今天，德阳市食品安全委员会办公室发布通报称：近日，部分曾在市区晶熙大酒店参加一婚宴的就餐人员因呕吐、腹痛、腹泻等症状陆续前往德阳市区、中江县部分医院就诊。截至7月25日12时，在市、县两地医院临观人员41人，住院9人，所有患者病情平稳，无危重病例。

事发后，德阳市委、市政府高度重视，要求全力做好患者医治，迅速查明原因，抓好相关防控工作。市卫计部门及时组织市、县医疗机构开通绿色通道，全力做好患者医治工作；市食品药监部门对餐饮加工场所依法采取了控制措施，对相关人员进行询问调查，并责令晶熙大酒店暂停供餐；市、县（区）疾控部门迅速开展调查采样等工作。

目前，事件原因正在调查过程中。（周鸿）

来源： 四川新闻网

责任编辑：张申