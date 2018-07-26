原标题：印媒传中国将赠斯里兰卡护卫舰 三型号成候选

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[环球网军事7月26日报道]印度《防务世界》网站24日报道称，为增进军事互信，中国将赠送斯里兰卡一艘护卫舰。

报道称，在日前举行的庆祝解放军建军节招待会上，中国驻科伦坡大使馆武官透露，今年中国将为斯里兰卡陆海空三军提供培训，在斯里兰卡军事学院建造完成一座礼堂大楼，还将做好向斯里兰卡海军赠送1艘护卫舰的相关准备工作。中国希望进一步增强两国军队的务实合作关系。目前，尚不清楚中国将赠送哪一型护卫舰，但对斯里兰卡海军来说，这艘相对先进的中国造军舰将帮助他们更好地执行海上巡逻任务。

《舰载武器》杂志执行主编石宏对《环球时报》记者表示，从作战需求和兵力构成来看，斯里兰卡海军是一支由小型舰艇组成的轻型舰队，小、精、快的特点非常明显。总兵力约为2.5万人，现役舰艇以大型巡逻艇、小型炮艇及快艇为主，目前最大的舰艇是一艘排水量约为2500吨的近海巡逻舰。石宏认为，斯里兰卡海军曾经装备过中国造攻击艇和登陆艇，具备一定使用经验，但接装中国护卫舰还是第一次。考虑到斯里兰卡海军缺乏使用大型舰艇的经验，短期内很难培训出操作大型护卫舰的足够舰员。中国赠送的护卫舰，吨位可能不会太大。所赠送的型号很有可能是2800吨级的C28A或千吨级的C13B型轻型护卫舰，也不排除赠送新近退役的053型护卫舰。同斯里兰卡海军现役舰艇相比，这3款护卫舰的航海性能、火力输出、海上观测能力都具有明显优势，而且都可搭载反潜直升机，非常适合近海作战，将使斯里兰卡海军的战斗力迈上一个历史性台阶。▲ （石留风）

责任编辑：张岩