中国必须加油 5G手机这个关键技术美国已做出来了

原标题：中国必须要加油了，这个5G手机关键技术高通已经做出来了！
据海外科技媒体报道，美国高通公司日前发布了第一款5G智能手机毫米波天线模块，QTM052，将使超快速的5G手机成为现实。
为了让5G网络在移动设备上运行，需要聚集很多技术：新的标准需要达成一致，新的调制解调器需要开发，新的网络硬件设备需要安装。但是高通公司刚刚通过发布新的QTM052毫米波天线模块，清理掉了最主要的障碍，令超高速的网络频谱工作在移动设备上。
这是一个重大的进步，因为并不是所有的5G技术都是相同的。根据高通公司在今年早些时候举办的MWC展会上展示的仿真结果来看，虽然用户在更低频带的5G方案中已经能得到巨大的速度飞跃，但是真正令人印象深刻的进步是在毫米波网络上。
但是要让仿真变成现实，我们首先需要开发可行的毫米波手机硬件，这不是一件容易的事。虽然无线电频谱的毫米波段能够提供快得多的网速，但它只能传输更短的距离，也更容易被物体阻挡，比如墙，甚至是用户握住手机的手。
但是高通公司声称它的QTM052天线就是解决方案。它是一个微小的天线阵列，大小大致相当于一美分硬币，包含了四个天线，在高通公司算法的帮助下，可以精确地指向最近的5G基站。它甚至可以利用周围的表面反射信号。QTM052被设计得足够小，以便于移动设备制造商可以把它嵌入到手机的边框里。高通公司的X50 5G调制解调器模块已经被设计成支持最多4个天线阵列，手机的每一侧边框一个阵列，允许总数最多16个天线，使得无论用户如何握住手机，信号都不会被阻挡。
这是一个聪明的解决方案，在实际使用中可能达到承诺的性能。 对于正在开发中的高速毫米波5G设备，它也是一个巨大的进步。我们不用等很久就能知道它是否达到了设计目标：高通公司说第一款使用QTM052的设备将会在2019年初发布，希望到那时我们有实际的5G网络可用。
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