构建联合作战指挥 这些陆军将领调往海军履新

原标题：东海舰队战区级新将领亮相，来自空军
来源：长安街知事
长安街知事（微信ID：Capitalnews）获悉，空军政治工作部副主任刘青松已跨军种任职，履新东海舰队政委，晋升副战区级。
7月25日，浙江省长袁家军率浙江省拥军慰问团，来到东海舰队，走访慰问某驱逐舰支队，舰队主要领导参加慰问活动。合影时，刘青松与袁家军相邻而坐。
前任东海舰队政委是王华勇海军中将，他于2013年7月上任，至今已有5年。
刘青松长期在空军部队政治工作部门服役，曾任过原广州军区空军政治部副主任、空军武汉某指挥所政委等职，2014年7月晋升为空军少将军衔。
本轮军改启动后，刘青松多次以北部战区空军部队领导的身份亮相。至迟到2017年4月，他已经出任空军政治工作部副主任。
刘青松是近期第二位转赴海军担任战区级职务的空军将领。此前，原任北部战区空军政治工作部主任的王征少将，已跨军种调任海军党委常委、海军政治部主任一职。
此外，原任海军副政委兼政治工作部主任的陈学斌中将，则从海军转至空军，出任空军副政委。
军改启动以来，已有多名陆军将领调往海军履新，包括：
原任第74集团军政治工作部主任的刘本成少将，调任海军政治工作部副主任；
原任第27集团军政治部主任的向健少将，调任南海舰队纪委书记；
原任第20集团军政委的薛君少将，调任南海舰队副政委；
原任第12集团军参谋长的孔军少将，调任海军陆战队任司令员。
构建联合作战指挥体制是本轮军改的重中之重，这要求打破单一军种单打独斗的传统观念，培养联合作战指挥人才，以促进联合作战质的跃升。
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