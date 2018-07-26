江西一银行行长非法集资涉案7876万 一审被判15年

原标题：江西萍乡一银行行长非法集资涉案七千多万元，一审被判15年

近日，江西省萍乡市中级人民法院审理了一起集资诈骗案，判决被告人马某犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金40万元。

马某原系农商行支行行长，2014年至案发前，马某在无实际经营、明知自己不可能偿还的情况下，利用其银行行长的身份，以帮银行客户“过桥”、银行揽储、资金周转等名义，承诺高息骗取社会不特定人员资金。

为骗取资金，马某还找多人出面替代其作为借款人向他人借款，甚至为进一步骗取他人信任，出具盖有其变造的银行印章的借款合同、担保合同进行借款。

随着借款越来越多，到后期，马某借款时实际上已无能力偿还，所集资金以“拆东墙补西墙”的方式归还前期借款、支付高额利息等，致使数额特别巨大的集资款无法偿还。

由于长期“借新还旧”，马某迫于催收压力到公安机关投案。截至案发，马某共造成23名被害人损失共计人民币7876.9419万元。

萍乡中院经审理认为，被告人马某以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为构成集资诈骗罪，依法应予惩处。马某主动投案并如实供述自己的主要犯罪事实，系自首，依法可以从轻处罚。马某系初犯、认罪态度好，可酌情从轻处罚。综合考虑犯罪情节，遂作出如上判决。

被告人提起上诉，案件尚未生效。

来源：舒芳 陈伟/人民法院报

责任编辑：张申