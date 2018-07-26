印尼亚运会中国代表团礼服首曝光 网友这样调侃

[印尼亚运会中国代表团礼服首曝光 蓝色队服了解下]7月25日，“印尼2018年第18届亚运会中国体育代表团礼服交接仪式”在国家体育总局举行。仪式上，第18届亚运会中国体育代表团的礼服——“蓝色梦想”亮相。网友：从“番茄炒蛋”变“蓝天白云”…（范思忆）

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