这名女逃犯潜逃20年 东莞监委悬赏20万捉拿

原标题：潜逃20年仍一追到底 东莞监委作出追逃通缉决定

近日，广东省东莞市发布通缉令及追逃悬赏通告，通缉并悬赏20万元追逃一名潜逃20余年的职务犯罪嫌疑人。这是国家监察体制改革以来，东莞市监委运用监察法首次作出的通缉决定，东莞市公安局据此发布了通缉令和追逃悬赏通告。

根据《监察法》第二十九条规定，依法应当留置的被调查人如果在逃，监察机关可以决定在本行政区域内通缉，由公安机关发布通缉令，追捕归案。通缉范围超出本行政区域的，应当报请有权决定的上级监察机关决定。

据了解，该在逃人员名为梁婉笑，女，1952年8月出生，东莞市大朗镇人，其在担任东莞市国家税务局寮步分局计财征收股股长期间涉嫌挪用、贪污税款，1996年8月携款潜逃隐匿，下落不明。为认真落实中央、省追逃追赃工作部署，东莞市出台了《2018年东莞市追逃追赃和防逃专项工作实施方案》。根据有关工作部署，东莞市监委决定对梁婉笑采取通缉措施，并由公安机关发布通缉令和悬赏追逃通告。

“本次通缉及悬赏追逃，是东莞市纪委监委运用监察法采取通缉措施的首次尝试，以后工作中将会更加常规化、制度化。”东莞市追逃办负责人表示，大张旗鼓进行悬赏追逃，就是要持续释放凡逃必追、一追到底的强烈信号，不管腐败分子逃到哪里、逃多长时间，都要缉拿归案、绳之以法。（广东省纪委监委 || 责任编辑 李文峰）

责任编辑：张岩