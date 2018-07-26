国家医保局:明年统一城乡医保 今年补助增40元/人

原标题：国家医保局：明年统一城乡医保 今年财政补助人均增40元

新京报快讯（记者吴为）7月25日，记者从国家医保局获悉从国家医疗保障局获悉，2019年全国范围内统一的城乡居民医保制度将全面启动实施。今年各级财政人均补助标准在2017年基础上新增40元。这也是国家医保局组建以来，发布的首个面向全国的医保政策部署。

国家医保局近日会同财政部、人力资源和社会保障部、国家卫生健康委员会联合印发了《关于做好2018年城乡居民基本医疗保险工作的通知》。通知明确，推进统一的城乡居民医保制度建立。各地要抓紧推进城乡居民基本医疗保险制度整合工作。未出台整合方案和尚未启动运行的地区要抓紧出台方案并尽快启动实施。已启动运行的要实现制度深度融合，提高运行质量，增强保障功能。整合过程中，要结合全民参保计划，巩固城乡居民医保覆盖面，确保稳定连续参保，实现应保尽保，避免重复参保。

通知提出，2018年城乡居民医保财政补助和个人缴费标准同步提高。各级财政人均补助标准在2017年基础上新增40元，达到每人每年不低于490元。2018年城乡居民医保人均个人缴费标准同步新增40元，达到每人每年220元。

此外，通知对群众异地就医问题作出部署。巩固完善异地就医住院费用直接结算工作，妥善解决农民工和“双创”人员异地就医问题，为城乡居民规范转外就医提供方便快捷服务，减少跑腿垫资。

国家医保局有关专家表示，通知是国家层面首次从统筹城乡的角度，对城乡居民医保年度重点工作进行统一部署，体现了国家医保局职能整合和相关部门衔接过渡。

责任编辑：余鹏飞