北京办理低保等多个公证事项8月起取消收费

原标题：北京办理救济金、低保等公证事项8月起取消收费
新京报快讯（记者倪伟）自8月1日起，在北京申请办理救济金、低保、给付赡养费和抚养费等公证事项的，将免收公证费用。北京市司法局今天（7月26日）召开发布会，发布公证行业“放管服”最新举措。
据介绍，8月1日起，北京将实施公证“减证便民”十项举措。对于法律关系简单、事实清楚、无争议的52种公证事项，只要申请材料齐全、真实、符合法定受理条件，实现让当事人“最多跑一次”。
北京市司法局将为特殊群体免费办理公证。申请办理遗嘱公证时已年满70周岁的老年人，可免费办理遗嘱公证；低保人员、无固定生活来源的重度残疾人办理公证，以及当事人申请办理救济金、低保、给付赡养费和抚养费等公证事项的，免收公证费用。
9月底前，北京将实行公证证明材料清单制度，规范各类公证业务流程，向社会公布公证证明材料清单，为当事人办理公证业务提供“精确导航”。北京将建立一个民生类公证全市统一预约咨询平台，对全市25家公证处、400余名公证员进行资源整合，对遗嘱、小额继承等民生类公证事项，向当事人提供线上预约咨询服务。
同时，公证办理时间也将缩短。北京市司法局相关负责人表示，对法律关系简单、事实清楚、无争议的公证事项，将办理时间缩短至五个工作日，鼓励公证机构建立快速办理绿色通道，有效满足人民群众快速办理公证事项的实际需求。
北京还鼓励有条件的公证机构拓展服务领域，开展代书、代办、邮寄送达等延伸公证服务，完善公证家事法律服务，提供多元纠纷解决服务。
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