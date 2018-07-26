中疾控：冀鲁渝对接种不合格百白破疫苗儿童补种

原标题：中疾控：河北、山东、重庆对接种不合格百白破疫苗儿童进行补种
新京报快讯（记者许雯）中国疾控中心官方网站今日（7月26日）发布消息，河北、山东、重庆三省市接种不合格百白破疫苗儿童补种工作陆续展开，将根据已接种不合格百白破疫苗剂次的不同，采取不同补种措施，受种总剂次不超过5剂次。
中国疾控中心表示，2018年3月，中心组织专家制定了《百白破疫苗补种技术方案》，并印发至河北省、山东省、重庆市疾控中心和长春长生公司、武汉生物公司。同时，组织三省疾控中心的专家，讨论补种的相关细节和技术要求，共同拟定了百白破疫苗补种知情同意书、补种告 知书等。
河北、山东、重庆三省（市）卫生计生部门按照补种通知要求和技术方案规定，制定本地区补种工作实施方案，开展人员培训，接种不合格百白破疫苗儿童补种工作陆续展开。
《中国疾控中心专家解答疫苗接种有关问题》中提到，百白破疫苗受种儿童需分别于3、4、5月龄和18月龄各接种1剂次，共4剂次。按照知情同意、自愿免费原则开展补种。根据已接种不合格百白破疫苗剂次的不同，采取不同补种措施，但综合考虑补种增加的异常反应发生风险，受种儿童接种百白破疫苗的总剂次不超过5剂次。
具体补种程序为接种过1剂次不合格疫苗的儿童，补种1剂次；接种过2剂次或3剂次不合格疫苗的儿童，按照总剂次不超过5剂次的原则，补种2剂次或1剂次。接种间隔参照当地百白破疫苗补种实施方案。
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