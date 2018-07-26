美国或同意蔡英文过境洛杉矶 将派助理国务卿迎接

原标题：传美国同意蔡英文过境休斯敦洛杉矶 将派助理国务卿迎接
参考消息网7月26日报道 台媒称，台湾地区领导人蔡英文8月访问南美洲，或将在美国城市休斯敦与洛杉矶停留。
台湾“中央社”7月26日援引《南华早报》报道，消息人士指出，华盛顿已同意，蔡英文8月赴南美洲巴拉圭，出席巴拉圭总统阿夫多就职典礼，能够过境休斯敦与洛杉矶。
报道称，巴拉圭是台湾现有18个“友邦”中唯一的南美洲国家。据两名与美台当局关系亲近的人士指出，蔡英文去程与回程可能分别在休斯敦及洛杉矶停留。
其中一名消息人士表示，美方将由国务院副助理国务卿等级的外交官员以及美国在台协会主席，迎接与送行蔡英文。
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