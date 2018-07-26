哈尔滨养老金延迟发放追踪：8月初前或发放到位

原标题：哈尔滨养老金延迟发放事件追踪：8月初前或能发放到位

本报记者 王晓慧 北京报道

对于东北部分地区的养老金而言，任何的风吹草动都有可能触动其敏感的神经。

近日，一则网传的哈尔滨市推迟发放养老金的通知引发了公众的担忧。这份由哈尔滨市社会保险事业管理局发往工商银行田地支行的通知显示，应工作安排，2018年7月的养老金推迟发放，并称“此说明不可张贴，如储户咨询，请口头予以解释”。

据记者了解，延迟发放确实存在，但发放工作已经开始启动，此事不仅发生在一家银行和哈尔滨一地，而是涉及整个黑龙江省。

“我们跟北京的养老金发放时间不一样，一般都是在23号左右，最晚24号也到账了，但是，今年都过了两三天了，别说上调后的养老金了，就连每月应发的那点都还没有到账。”7月26日，家住黑龙江省牡丹江市的邵阿姨接受《华夏时报》记者采访时表示，她们有个退休养老的群，里面大部分都是熟悉的老同事，都知道这个月的养老金要推迟发放，具体原因据说是跟今年上调后的核算方法有关系。

不过，调整养老金并非黑龙江一个省份，归其原因，依然跟黑龙江已经“穿底”的养老金现状不无关系。

延迟发放或与调整有关

随后，邵阿姨发给记者一份“2018年退休金调整说明”，里面明示了今年工资上调所涉及的六个部分。

第一部分：每人每月增加35元。第二部分：与基本养老金水平挂钩。企业退休人员月增加额为2017年底本人月基本养老金数额的1%；机关事业单位退休人员月增加额为2017年底本人月基本养老金（不含职业年金）数额的0.97%。第三部分：边远地区补贴每人每月增加5元。第四部分：截至2017年年底，年满70-74周岁的每月增加40元；年满75-79周岁的每月增加50元；80周岁及以上的每月增加60元。第五部分：缴费年限增加（工龄）见表格。第六部分：企业军转干部按前五项标准调整后未达到当地企业人员平均基本养老金水平的给予补足。

六项合计就是2018年么月增加养老金的金额，执行时间为2018年1月1日。

不过，由于黑龙江暂时尚未公布具体的养老金实施方案，这份方案是否成为最终版本尚不得而知。但与已发布调整方案的吉林方案基本雷同。

“延迟发放跟这个调整应该有关系，据说是在按照方案进行调整。”如果按照该方案，邵阿姨表示，她和老伴的养老金涨幅都能达到5%以上。

据记者了解，邵阿姨的老伴工龄达到38年，每月的养老金只有2000多元。

8月初之前有望发放到位

其实，由于养老金的调整，每年此时，部分地区同样存在延迟发放的现象，但是，唯独东北地区养老金延迟发放之所以引发公众关注，这与当地的养老金现状有很大关系。

由于老龄化程度加深等原因，东北的所有省份都出现了入不敷出的状况。收支不抵的省份还包括黑龙江、辽宁、吉林、内蒙古、青海、河北、湖北。尽管东北地区采取了诸多措施来缓解养老压力，但难以缓解资金短缺问题。其中黑龙江的养老金已经“穿底”。也就是说，黑龙江省已经把所有的养老金花光了。并且，还负上了328亿的债，成为了第一个没有养老金累积的省份。

如此这般，作为全国统筹的第一步，中央调剂制度的建立将有利于缓解省际之间、地区之间的养老保险基金不平衡的矛盾，增强基本养老保险制度的可持续性。

比如，收支不抵的省份，在职人口基数低，平均工资低，因此上缴的中央调剂基金也会比较少。像广东、北京等地要上交的数额，则是比较大的。经过一“调剂”，结余较多的省份，养老金就转移了很大部分给东北一带的“穷”省。

不过，中央调剂基金的发放并非简单的“劫富济贫”。按照国务院就此下发的通知显示，在中央调剂基金征收到位以后，并不是按照某个省份的养老金缺口来进行填补的，而是根据人社部、财政部核定的各省份离退休人数，然后按照这些人头拨付分发下去。

记者截稿时获悉，黑龙江部分地区的养老金已恢复正常发放，7月底、8月初就能发放到位，且全部补齐。

责任编辑：张申