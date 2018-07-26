台退将痛批“外长”：向美国乞讨 向美军举白旗

原标题：台退将痛批“外长”吴钊燮：向美国乞讨，向美军举白旗

[环球网综合报道]台当局外事部门负责人吴钊燮23日公开宣称“若没美国持续军事支持，台湾易被北京武力占领”。对此，台军退役少将于北辰痛批，认为吴的说法是对台军的极大侮辱，台军长年累月的牺牲、流血流汗，都毁在他一张嘴上，要求他必须道歉。

据香港中评社7月25日报道，针对吴钊燮23日接受美国媒体CNN专访所提及的上述言论，国民党黄国园党部主委于北辰非常气愤，他认为台当局防务部门应该向外事部门提出抗议。他还说，吴钊燮的说法讲白一点就是向美国乞讨，等于是向美军举白旗，是对台防务备战的鄙视。

吴钊燮现任台湾防务部门负责人（图片来源：台湾“中央社”）

于北辰在台军期间历练陆军基层职务，以少将军衔退伍。他认为，吴钊燮身为“外交部长”，对台湾发展应该充满自信，结果在却盼望美国派兵协防台湾，是把安全建筑在美军的“点头”之上，“是对自己的军队是不信任。”

于北辰感叹，他从军以来从来没有看过一个“外交部长”说这种话，竟然说无法捍卫自己的安全，对台军没有一点点信任，这对流血流汗的台军情何以堪。

于北辰分析，台湾的防务部门负责人不论前任冯世宽还是现任严德发，都曾信心满满向民众传达，台军虽小但精实，不用担心。结果吴钊燮“不知是招潮蟹还是寄居蟹”，把自己的自信寄居在美军，只能说“丧权辱国”。

于北辰分析台湾防务形势（图片来源：中评社）

于北辰还分析称，台军军购以及跟美军的协防都需要台当局领导人蔡英文点头，因此相信蔡英文事先也知道吴钊燮的言论。

至于“美台军事同盟”，于北辰认为。问题更大，因为美国人每次来台湾，对“汉光军演”都提及“我要知道你们捍卫的决心”，结果吴钊燮的话等于说美国不来帮就保卫不下去，“这样更糟糕”。他认为，美国不管是前总统奥巴马（Barack Obama）还是现任总统特朗普（Donald Trump）都一样，美军都不会投入台湾战场。

责任编辑：张岩