数百吨韩国人扔掉旧衣服浙江被截 有些来自太平间

原标题：数百吨韩国人扔掉的旧衣服在浙江被截！你淘的名牌货或暗藏病菌

7月25日下午，永嘉警方通报了一起走私案，有人从韩国釜山走私300多吨旧衣服到永嘉，这批旧衣服沾满秽物、臭不可闻，负责运货的四名船员已被抓获。

恶臭的旧衣服堆积成山

5月20日，永嘉县打私办的执法人员，在对永嘉县桥下镇各码头进行日常巡查时，发现一艘可疑货船。之所以说这艘货船可疑，一方面是因为执法人员以前没见过它，另一方面则是这艘船上有包裹露出了几件旧衣物。

执法人员怀疑这艘船是走私船，马上联系温州海关缉私分局对此事进行排查。

温州海关经过调查确认，这艘货船“佑金18”是从韩国釜山开到温州的。

执法人员把包裹打开清点货物时，一阵阵恶臭扑鼻而来，里面全是布满污渍、呕吐物、油污、汗渍的外国旧服装，而旧服装是我国明令禁止进口的洋垃圾种类。

经统计，旧衣服总共有300多吨，里面不乏国际名牌，各个季节的衣服都有，堆在一起像一座小山。

这艘货船涉嫌走私旧服装入境，属于非涉税案件，根据职权划分，温州海关随即把案件移交给永嘉警方调查。

永嘉警方负责主侦，温州海关配合办理。

办案民警说，这是永嘉警方办理的首起非涉税非法走私案件，他们为此成立了专案组，要解决的第一个问题是，“‘佑金18’货船的船员哪去了？”

民警赶到广东抓住船员

无论是永嘉县打私办还是温州海关，都没有发现船员的踪迹。

民警们分析，根据现场痕迹来看，这些船员可能是把船开到码头后，没有急于卸货而是躲在其他地方等待下家接货，当他们看到执法人员赶到后，就弃船而逃。

这给案件侦破带来不小的难度。

民警们经过一个月的侦查，初步确认涉案船员们的身份信息，在广东警方的帮助下，先后三次前往广东，在广州、惠州等地抓获所有涉案船员。

涉案船员一共四人，领头的是台湾籍的杨某某。

杨某某交代，他靠帮人跑船为生，在朋友的介绍下，接下这个走私旧衣服的活计，至于幕后老板是谁，他也不知道，他只跟幕后老板通过电话，从没见过面。

杨某某说，他只帮幕后老板走私过两次旧衣服，航线是从韩国釜山到温州，开一趟要10多天，如果能把货安全交给下家，他每次能拿到10000元的酬劳，其他船员则是5000到8000元。

300吨旧衣服将被销毁

至于下家，杨某某解释，他只有对方的电话，那批旧衣服被查获后，他就没联系过对方。

照杨某某等人的说法，他们也知道走私这些旧衣服是违法的，但是干这样的活，一次能挣上万元，比拿工资跑船要好多了。

这么多旧衣服是如何收集来的，走私团伙要如何牟利？

办案民警表示，由于上家和下家尚未落网，这两个问题还无法解答。但广东等地有破获过类似案子，那些案例中的旧衣服，大多是韩国当地居民丢弃或捐出的衣服，收集成本很低，运到中国后经过清洗处理再加价批发出去。

办案民警称，这些“洋垃圾”潜藏着各种细菌，如果流入市场，后果不堪设想，他们将择日把这300多吨“洋垃圾”全部销毁。

目前，杨某某等4名船员均被警方采取刑事强制措施，本案还在进一步侦查中。

“外贸尾货”或来自太平间

2016年，广东省边防中队深圳支队截获549吨来自国外的旧衣服。

深圳边防支队执法人员介绍，在国外收集这些旧衣服几乎是零成本，这些衣服绝大多数来自外国的太平间、垃圾站、废品收购站。

在内地，这些旧衣服每吨可以卖出1000元，利润不低。不法商家买到旧衣物后进行翻新，再以“超低价格”“外贸尾货”“出口转内销”等名义销售，由于款式新颖，受到部分青少年青睐。

据深圳疾控中心消毒与病媒生物防制科博士魏方介绍，走私旧衣物含有大量致病病原体，“会通过皮肤、口腔等器官进入人体”。值得注意的是，有些走私旧衣服上带有血渍，很有可能是艾滋病或严重肝病患者穿过的，“身体比较弱的消费者穿在身上，就有被感染的风险”。

他还说，走私旧衣物在运输过程中进行了捆绑、包装，里面的化学制剂无法散发，对人体皮肤会有刺激。

如何分辨洋垃圾服装？

第1步：衣服独一件，没有同款其他号

洋垃圾服装款式一般都是以单件出现，很少有相同的款式和规格，卖家库存数量基本都是一。如果同款衣服不止一件，基本就可以判断不是洋垃圾了。（设计师定制除外哦）

第2步：商标显旧，主标和洗标卷曲、发黄

洋垃圾服装因为被长期穿过，洗过很多次，所以商标会卷曲、松斜，发黄发旧，规格、号码模糊不清。很多网上卖的外贸衣服的商标会被剪掉后出售，就是我们常常听到的剪标。

如果收到的衣服怀疑是洋垃圾，商标又都被剪去，可以观察商标未被剪掉的剩余部分是否褶皱明显或破旧破损，如果是，那么就要当心了。

第3步：看关键位的新旧，如肘部、领口等

洋垃圾衣服被穿过，腋下和肘部因为经常会弯折，所以很容易产生褶子；洋垃圾衣服的领口因为经常会和脖子摩擦，所以会有很明显的穿过的痕迹，比如发黄、有光泽等。如果是毛衣，则要看是否有起球，很多球球的毛衣可以肯定是被穿过。

第4步：拆封后闻是否有异味产生

这类衣服99%的商家都不会去进行清洗。首先他们怕麻烦，其次就是怕这些衣服会感染到自己。

所以如果你买到的衣服

有一股很浓重的异味

那么你就要当心了！

责任编辑：张岩