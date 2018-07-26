北京将建骗取公证人员黑名单 纳入个人诚信记录

原标题：北京将建立骗取公证人员黑名单 推动将骗取公证纳入个人诚信记录

新京报快讯（记者倪伟）北京将建立全市骗取公证人员黑名单，将骗取公证行为作为个人诚信记录纳入社会信用系统。北京市司法局今天（7月26日）召开发布会，发布公证行业“放管服”改革最新举措。

据北京市司法局公证工作管理处处长柴磊介绍，北京市司法局将加强与公安、民政等部门沟通，扩大相关政府部门数据用于公证信息核实的共享范围，逐步实现身份、户籍、婚姻、财产等公证信息在线核实。

同时，北京将建立全市骗取公证人员黑名单，推动将骗取公证行为作为个人诚信记录纳入社会信用系统建设，为试行公证事项当事人承诺制创造条件。从而实现公证与政府其他部门信息联通，让数据多跑路、让群众少跑腿，让骗取公证者一处欺骗，处处受限。

北京市公证协会会长周志扬表示，骗取公证行为会对社会和公民利益造成较大损害。公证书往往涉及公民的财产等切身利益，骗取公证不仅危害公民利益，同时也危及国家公证的公信力。

周志扬介绍，一直以来公证部门也在通过各项举措减少骗取公证行为，例如依靠人脸识别、指纹识别验证公证当事人身份，通过交叉询问、证件审查、实地调查等方式确保公证信息的准确性。

责任编辑：余鹏飞