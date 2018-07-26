原标题：中石油科技管理部总经理受贿540万 获刑10年6个月

法制晚报·看法新闻（记者 洪雪）原中国石油天然气集团公司科技管理部总经理兼中国石油天然气股份有限公司科技管理部总经理方朝亮，在7年间利用职务便利，收受石油和天然气强企业，以及科研人员给予的各项贿赂共计540余万元，记者今天获悉，其因受贿罪被北京市高院二审裁定有期徒刑10年6个月，并处罚金100万元，其妻子魏某因掩饰、隐瞒犯罪所得罪被法院判处有期徒刑3年，缓刑3年。

现年54岁的方朝亮是山东夏津人，研究生文化，案发前是中国石油天然气集团公司科技管理部总经理兼中国石油天然气股份有限公司科技管理部总经理，其妻子为某案发前在中国石油天然气股份有限公司监事会担任办公室秘书。

判决书显示，2009年至2016年间，被告人方朝亮利用担任中国石油天然气集团公司（以下简称中石油集团公司）科技管理部副主任、中国石油天然气股份有限公司（以下简称中石油股份公司）科技管理部副总经理，负责该公司勘探、开发及天然气管道等上游业务的科技管理工作的职务便利，在业务活动中为他人谋取竞争优势并提供便利，或授意他人承担该公司课题项目并谋取经济利益且在项目审批等方面提供便利，或为他人承揽该公司科研项目提供帮助。

2009年至2016年间，被告人魏某明知其丈夫方朝亮收受多名行贿人给予的贿赂款，仍将上述贿赂款中的人民币416万元和11.4万美元，通过直接、分散或与其他钱款存入其外资银行账户，后转存至其控制的以他人名义开立的银行账户等方式，予以掩饰、隐瞒。2016年间，魏在得知行贿人王新海等人案发后，与倪某订立内容虚假的借条，编造并不存在的借贷关系，对方朝亮收受倪某给予的贿赂款再次予以掩饰、隐瞒，意图使方朝亮及其本人逃避司法追究。

2017年12月，二中院以受贿罪判处方朝亮有期徒刑10年6个月，并处罚金100万元；以掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处魏某有期徒刑3年，缓刑3年，并处罚金30万元。

一审宣判后，方朝亮上诉，其妻魏某没有上诉。

北京市高院审理后认为，一审法院根据方朝亮犯罪的事实，犯罪的性质、情节及对于社会的危害程度，依法对其所作判决，事实清楚，证据确实、充分，定罪及适用法律正确，量刑适当，审判程序合法，应予维持。法院终审裁定驳回上诉，维持原判。

责任编辑：余鹏飞