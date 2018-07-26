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汶川威州镇岷江大桥路口处山体垮塌 道路双向中断

汶川威州镇岷江大桥路口处山体垮塌 道路双向中断
2018年07月26日 12:26 央视新闻
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　　原标题：突发！汶川威州镇岷江大桥路口处发生山体垮塌 道路双向中断

　　今天（7月26日）上午9时50分许，国道213线852公里+600米（威州镇岷江大桥路口）处发生山体垮塌，造成道路双向中断。目前，山体仍有落石，道路抢通时间暂不能确定。

　　汶川公安交警大队已对该路段进行交通管制，组织过往车辆经汶川城区道路有序绕行，请过往车辆服从现场执勤交警指挥通行。

责任编辑：张建利

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