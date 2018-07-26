新浪新闻客户端

新闻中心

国内新闻>正文

周小莹卸任中央纪委驻国家民委纪检组组长职务

周小莹卸任中央纪委驻国家民委纪检组组长职务
2018年07月26日 12:36 澎湃新闻
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信 0

　　原标题：十九届中纪委委员周小莹卸任驻国家民委纪检组组长

　　国家民委领导班子出现人事变动。

　　澎湃新闻记者从国家民委官网“领导之窗”栏目查询发现，原任中央纪委驻国家民委纪检组组长、国家民委党组成员的周小莹已不再列入该栏目领导名单，显示其已离任这一职务。

　　公开资料显示，1960年12月生的周小莹是一名来自云南姚安的女干部，1983年4月加入中国共产党，中央党校研究生学历。周小莹早年长期在青海省工作，曾任西宁市委副书记、市纪委书记，省委组织部副部长，省纪委副书记。

　　2008年，周小莹调任中央纪委驻最高人民法院纪检组副组长（正局长级），8年后升任中央纪委驻国家民委纪检组组长、国家民委党组成员。周小莹还是十九届中央纪委委员。

　　在周小莹之前担任中央纪委驻国家民委纪检组组长的曲淑辉2017年6月因严重失职失责问题被立案审查。

责任编辑：张申

我要反馈
新浪新闻公众号
新浪新闻公众号

更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）

图片故事

    新媒体实验室

    新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正

    违法和不良信息举报电话：010-62675637
    举报邮箱：jubao@vip.sina.com

    Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

    All Rights Reserved 新浪公司 版权所有

    新浪扶翼

    行业专区