周小莹卸任中央纪委驻国家民委纪检组组长职务

原标题：十九届中纪委委员周小莹卸任驻国家民委纪检组组长
国家民委领导班子出现人事变动。
澎湃新闻记者从国家民委官网“领导之窗”栏目查询发现，原任中央纪委驻国家民委纪检组组长、国家民委党组成员的周小莹已不再列入该栏目领导名单，显示其已离任这一职务。
公开资料显示，1960年12月生的周小莹是一名来自云南姚安的女干部，1983年4月加入中国共产党，中央党校研究生学历。周小莹早年长期在青海省工作，曾任西宁市委副书记、市纪委书记，省委组织部副部长，省纪委副书记。
2008年，周小莹调任中央纪委驻最高人民法院纪检组副组长（正局长级），8年后升任中央纪委驻国家民委纪检组组长、国家民委党组成员。周小莹还是十九届中央纪委委员。
在周小莹之前担任中央纪委驻国家民委纪检组组长的曲淑辉2017年6月因严重失职失责问题被立案审查。
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