中国和白俄罗斯互免持普通护照人员签证将生效

中新网7月26日电 据中国领事服务网消息，《中华人民共和国政府和白俄罗斯共和国政府关于互免持普通护照人员签证的协定》将于2018年8月10日起正式生效。
图片来源：中国领事服务网。
该协定生效后，中国公民持有效的普通护照可免办签证入境白俄罗斯并停留不超过30日，但每年累计不得超过90日。
中国公民拟入境白俄罗斯居留、学习、工作、从事媒体报道等，须经该国主管部门事先批准的活动，应在入境前申办签证。
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