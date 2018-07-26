中国民航局：4家美航企恳请两周后对其官网审查

原标题：44家外航网站进行涉港澳台信息整改 40家已完成
中新网7月26日电 26日，中国民用航空局在官网上通报了相关外航网站涉港澳台信息整改情况。通报中称，截至7月25日，涉事44家外国航空公司全部进行了整改，其中40家已完成。
中国民用航空局对相关外航遵守一个中国原则、及时进行整改的举动表示肯定。美国联合航空公司、美国航空公司、美国达美航空公司、美国夏威夷航空公司等4家航空公司于7月25日向民航局提交整改报告，表示整改内容正在陆续上线，并恳请中国民用航空局两周后对其官网进行审查。经核实，其官网确已开始进行整改，但整改内容还不完整。民航局将密切关注，并视情决定是否启动相应民航管理程序。
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