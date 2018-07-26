黑龙江多地延缓发放养老金 官方：肯定会发

原标题：突发！黑龙江多地延缓发放养老金

7月25日原本是养老金发放的日期，《中国经营报》记者了解到，黑龙江多地出现了养老金延缓发放的情况。

7月25日当天，黑龙江省社会保险事业管理局对外表示，“由于哈尔滨市社保局工作失误，错发信息，导致群众误解，现予更正。目前，养老金已进入正常发放状态，调待增加部分和当月应发养老金一并发放到位。”

但是，记者从哈尔滨、齐齐哈尔、黑河等市相关发放养老金的机构处了解到，养老金仍需要延迟发放数日。

同时，当地社会保险事业管理局均给出答复为，延迟发放是因为需要调整计算养老金上涨的幅度。

延迟领取养老金

7月24日，哈尔滨社会保险事业管理局对工商银行当地支行的一份情况说明，引起了社会的关注，该文件显示：“按照黑龙江省社会保险事业管理局的安排，2018年7月份养老金延迟发放。”

该文件被迅速转载。

黑龙江省社会保险事业管理局立即回应表示：“由于哈尔滨市社保局工作失误，错发信息，导致群众误解，现予更正。目前，养老金已进入正常发放状态，调待增加部分和当月应发养老金一并发放到位。”

但是，记者来到位于哈尔滨市南岸区的工商银行支行，该支行工作人员向记者表示：“目前无法领取7月份养老金。”

“我们接到通知，这个月养老金领取往后延期了。”工作人员同时表示，“通知没有贴出来。”

当记者问及，何时可以发放时，工作人员表示，“过几天就可以。”

而正常情况下，“每个月25日是养老金发放日。”工商银行和邮储银行都是居民养老保险的代发机构。

出现这一情况的不止哈尔滨。记者了解到，齐齐哈尔、黑河等地的退休人员也将延迟领取养老金。

其中，黑河市邮储银行的网点已经贴出通知，“本月进行退休人员养老金调整工作，退休人员养老金将于7月31日前发放到位。”齐齐哈尔市社会保险事业管理局也向记者说明出现了类似的情况。

养老金对于退休人员的意义非常重大。

一位代发养老金的银行工作人员向记者表示，“通常情况下，储户的养老金每个月都会领走，很少有多个月不领取的情况。”

调高待遇计算出错？

对于为何会延迟发放养老金，记者致电相关部门。“延迟发放是因为省里统一调整养老金待遇，我们一会就要开电视会议了，这几天还要派人去开会。”黑河市养老金管理部门向记者表示。

按照相关规定，2018年企业退休金上涨幅度为2017年退休人员月人均基本养老金的5%左右。

记者了解到，多省市已经在7月25日之前完成养老金上涨的调整和准备工作。

齐齐哈尔相关部门人士向记者表示，“其实要涨养老金，但是计算出了点问题，晚几天发放。”

按照惯例，每年7月是养老金调整的时期。“以往从来没有出现过延缓发放养老金的情况。”前述代发银行人士向记者表示。

黑龙江养老难题

之所以外界如此关注黑龙江的养老金发放问题，主要原因之一是，黑龙江已经成为全国唯一一个养老保险基金无可支付月份的省份，其累计结余为负数。

据了解，2017年全国企业职工养老保险的参保人数3.53亿人，其中在职参保人数2.59亿人，领取待遇的退休人员9460万人，总抚养比是2.73：1，即2.73个在职人员抚养一个退休人员。

抚养比最低为黑龙江，不到1.3：1，广东抚养比8：1。

按照人社部的数据，虽然全国养老保险累计结余资金有4.14万亿，但是近三分之二集中在东部地区少数几个省份。全国累计结余可以支付17.4个月，有些省可以支付到40个、50个月，并且每年当期都有上百亿的结余，广东去年的结余超过一千亿元。

人社部组织编写的“养老金年度发展报告”中显示，黑龙江已经成为全国唯一一个2016年企业职工养老保险基金中，累计结余为负数的省份。

该报告显示，黑龙江2016年企业职工养老保险基金年度收入890亿，支出1210亿，结余为负232亿，无可支付月数。

另据知情人士透露，黑龙江曾多次向相关部门递交报告，反映养老金吃紧的情况。

“国家肯定不会不管东北。”国家发改委振兴司人士向记者表示：“近年来，东北老工业基地国有企业职工进入大规模退休期，他们当年为中国的经济建设做出了很多的贡献，包括煤炭、原木、石油、人才，我们要管的民生的事情，这些是要中央出钱。”

前述黑河和齐齐哈尔养老金发放机构都向记者表示：“肯定会发，要求月底前发放。”

责任编辑：余鹏飞