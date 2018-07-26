北京年内干这几件大事:积分落户 增3万幼儿园学位

原标题：增3万幼儿园学位、积分落户年内办理……北京要干这几件大事！

来源：北京日报

7月26日上午进行的北京市十五届人大常委会第五次会议上，市发改委主任谈绪祥受市政府委托，报告了本市2018年国民经济和社会发展计划上半年执行情况。

本市上半年实现地区生产总值增长6.8%，全市居民人均可支配收入增长8.8%，上半年CPI上涨2.3%。今年将新增约3万个学前教育学位，城市副中心行政办公区二期工程将于年内开建，首批积分落户工作也将于年内办理手续。

首批积分落户年内办理

谈绪祥介绍，下半年，本市将精准补齐公共服务短板，加快推进第三期学前教育行动计划，全年新增学位3万个左右，在城市副中心、“三城一区”等重点区域启动新建一批优质学校；出台加强学前教育管理意见，开展校外培训机构专项治理；扎实推进顺义、密云等区级妇幼保健院建设，启动建设138个村医疗卫生机构；加快150家养老服务驿站建设；将实施优化提升回龙观天通苑地区公共服务和基础设施三年行动计划，启动回龙观至上地自行车专用道、天通苑综合文化中心等一批项目。

今年4月，本市首批积分落户申报工作正式启动，年底前将为首批通过积分获得落户资格的申请人办理落户手续。

启动行政办公区二期工程建设

城市副中心建设方面，将完善城市副中心控制性详细规划，同步完善通州区总体规划以及通州区与廊坊北三县地区整合规划编制成果，启动行政办公区二期工程建设，力争开工建设剧院、图书馆、博物馆3个重要公共建筑以及城市副中心站、东夏园综合交通枢纽，开工建设北京学校。

此外，将制定支持雄安新区“交钥匙”项目实施暂行办法，推动新建3所学校、1所综合医院尽早实现开工建设，加快雄安新区中关村科技园建设。

新企业3天以内“开办”

在持续推动营商环境改革方面，谈绪祥介绍，将深化商事制度改革，进一步提高企业开办便利度，新企业开办时长压缩至3天以内，完成22个部门58个互联网办事系统与市网上政务服务大厅对接工作，年底实现80%以上市级政务服务事项“一网通办”。

此外，将对外商投资全面实施准入前国民待遇加负面清单管理制度，下放外资企业设立及变更备案权限。

完成60公里电力架空线入地

谈绪祥表示，下半年将加快推进573项市属国企疏解整治具体任务，力争完成城六区及通州区1141条背街小巷环境整治提升，完成500家一般制造业企业调整退出，加快天坛医院整体搬迁，确定口腔医院新院区选址。还将完成60公里电力架空线入地任务。

完成40公里公交专用道规划

轨道交通建设方面，将开通轨道交通8号线三期、四期和6号线西延3段新线，年内实现轨道交通运营总里程达到630公里以上；制定轨道交通新线接驳三年行动计划，加快建设望京综合交通枢纽及二通厂等立体公交场站；完成40公里公交专用道施划，同步实施电子站牌设置、精准调度等服务能力提升工作。

本市机动车停车条例已于今年5月1日正式实施，谈绪祥介绍，下半年将制定实施相关配套政策，加快道路停车电子收费设备安装实施，加强公共区域停车管理网格化巡查。

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保障房投资增长近5成

谈绪祥介绍，今年以来，全市经济延续稳中向好、稳中提质的发展态势，初步核算上半年GDP增长6.8%，好于年初预期目标0.3个百分点。一般公共预算收入完成3253.3亿元，增长7.2%，全市居民人均可支配收入增长8.8%。

需求结构进一步改善，消费主引擎作用更加突出，投资更加注重补短板、优供给，完成建安投资1326.3亿元，增速由负转正，实现增长0.8%。重点产业和民生领域投资增长较快，高技术服务业投资增长39.7%，保障房投资增长43.6%。

服务业优势行业增势良好，上半年全市服务业增加值增长7.2%，其中金融、信息和科技服务等优势行业增加值对全市经济增长的贡献率合计达58.6%。

实体经济增长较快，规模以上工业增加值增长8.3%，较一季度提高2.9个百分点，其中高技术制造业、战略性新兴产业增加值分别增长17.1%和12.7%。

城市副中心行政办公区一期工程基本建成

功能疏解方面，谈绪祥介绍，上半年拆除违法建设后腾退土地1355.2公顷，整治无证无照经营1.3万处，完成全年任务的69.5%。

城市副中心行政办公区一期工程基本建成，城市绿心三大公共建筑完成方案征集，城市副中心站综合交通枢纽初步完成总体方案设计，首师大附中通州校区、景山学校通州校区正在进行基础施工。

一体化交通网络加快构建，京秦高速、首都地区环线高速全线贯通，市域境内国家高速公路“断头路”基本消除，北京新机场航站楼实现功能性封顶封围。

污染防治方面，上半年全市PM2.5平均浓度为56微克/立方米，下降15.2%。处罚重型柴油车15万辆次，是2017年处罚量的2.5倍，实现对外埠超标车闭环执法管理。非建成区84条段黑臭水体全部开工，51条段基本完工。

公共服务方面，截至6月底新增学前教育学位约9000个，新建社区养老服务驿站74家，“一刻钟社区服务圈”覆盖率达89%。上半年各类保障性住房新开工3.8万套，竣工4.3万套，棚户区改造2.04万户。

上半年CPI上涨2.3%

谈绪祥表示，完成下半年计划目标仍面临多重压力和挑战。今年以来投资下行压力较大，社会消费品零售额较一季度有所放缓，需要进一步加大扩大有效需求工程力度，释放内需潜力。

从目前全市重点跟踪的高精尖产业项目来看，新增项目接续压力较大，需要进一步加大“10+3”高精尖产业系列政策落实力度，主动做好公共基础设施、产业生态构建等配套服务，更好地发挥政策和服务叠加效益。

谈绪祥介绍，本市民生领域的短板问题需要加快补齐。上半年CPI上涨2.3%，后续上涨压力仍然不小。目前全市学前教育需求处于快速增长期，学位缺口较大。养老供给服务还存在结构性矛盾，需要持续提升养老服务质量。

责任编辑：余鹏飞