环境部：治理黑臭水体会一盯到底 有人应丢掉幻想

原标题：环境部答封面新闻记者：治理黑臭水体会一盯到底 有些地方应丢掉幻想

封面新闻记者 代睿

“一些搞治标不治本、搞形式主义的地方的同志，可以丢掉幻想了，你那个地方的问题一旦列入国家清单，我们会一盯到底，不仅老百姓盯，我们也盯，不获全胜不收兵。”7月26日上午，生态环境部水环境管理司司长张波在环境部新闻发布会上回答封面新闻记者提问时这样表态。

封面新闻记者提问

从5月上旬开始，生态环境部联合住建部对30个省区的70个城市上报完成整治的993个黑臭水体进行督查。据环境部通报，第一批和第二批督查共督查739个黑臭水体，经判定57个水体未消除黑臭，占督查总数的7.7%。

在督查过程中，督查组还发现了一些地方存在形式主义、走过场的现象。“有些地方存在调水冲污，美其名曰生态调水，把河道当成污水处理厂，把污水放进来，在河道里治污。有的干脆给河流加盖，眼不见心不烦。”在26日上午的新闻发布会上，张波指出了一些地方治污中存在的形式主义现象。

对于这些行为，张波表示，这不但无助于治理黑臭水体，还损伤了地方党委和政府的公信力，必须坚决反对。

为了防止黑臭水体出现反弹，保障水体长治久清，张波在发布会上提出了两个解决办法。其中之一就是要建立上下联动、形成合力的工作模式，不要仅仅是生态环境部、住建部发力，一定要形成一级跟着一级学、一级带着一级干、上下一起努力的格局。

“我们要实施问题清单滚动管理，不获全胜不收兵。”张波指出，黑臭水体督查不只是2018年督，2019年、2020年，甚至2020年之后我们还会继续督，直到这个问题解决。

“就是要把那些治标不治本、搞形式主义的形形色色的做法搬到桌面上，让那些所谓的聪明人，让他们丢丢丑，让那些实实在在整治黑臭水体的人，叫他们戴光荣花。”张波强调，只要坚持这样做，就不怕治标不治本、形式主义的东西大行其道。

责任编辑：张申