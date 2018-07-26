国防部:多地遭洪涝灾害 已出动官兵14212人次救援

原标题：解放军和武警部队全力奋战在救灾一线

7月26日下午，在国防部例行记者会上，国防部新闻局副局长、国防部新闻发言人任国强大校主动发布三条信息：

第一条是关于军队抢险救灾情况。

进入汛期以来，全国多地遭受洪涝灾害，党中央、国务院、中央军委对此高度重视，习主席作出重要指示，要求牢固树立以人民为中心的思想，落实工作责任，严防灾害发生，全力保障人民群众生命财产安全。解放军和武警部队官兵坚决贯彻习主席重要指示，视灾情为命令，全力投入防汛抗洪抢险工作。截至7月25日，各级各部队先后出动官兵14212人次，组织民兵预备役56017人次，动用各类工程机械和车辆979台、船艇91艘、直升机4架次，协助地方抢险救灾和防抗台风。共转移救助群众56123人，抢运物资271吨，疏通河道6250米，加固堤坝15958米。

目前，任务部队全体官兵正全力奋战在救灾一线，坚决完成党和人民赋予的防汛抢险任务。

责任编辑：张玉