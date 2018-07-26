效价指标不合格的百白破疫苗安全吗？中疾控释疑

原标题：（服务·健康）中国疾病预防控制中心：效价指标不合格的百白破疫苗相关问题解答

新华社北京7月26日电 国家药监局网站日前刊载了中国疾病预防控制中心就效价指标不合格的百白破疫苗相关问题解答。

1。效价指标不合格的疫苗涉及哪些企业和批号？

根据2017年11月3日国家食品药品监管总局发布信息：长春长生生物科技有限公司生产的批号为201605014-01、武汉生物制品研究所有限责任公司生产的批号为201607050-2的百白破疫苗效价指标不符合标准规定。

2。 如何查询儿童是否接种了效价指标不合格的百白破疫苗？

儿童家长或监护人可以查看儿童预防接种证上的百白破疫苗接种记录，与公布的疫苗生产企业和批号进行对照，判断是否接种了相应批号的不合格百白破疫苗。也可以咨询接种单位，由接种单位协助查询所接种百白破疫苗的批号，判断是否接种了相应批号的不合格百白破疫苗。还可以拨打12320卫生热线咨询。

3。 接种了效价指标不合格的百白破疫苗会影响免疫效果吗？

该两批次百白破疫苗效价指标不合格，可能影响免疫保护效果。原国家卫生计生委和河北、山东、重庆三省（市）卫生计生部门组织专家对该情况进行了评估，根据评估结果将采取相应措施，妥善处理。

4。 效价指标不合格的百白破疫苗安全吗？

中国食品药品检定研究院对企业报请批签发的疫苗，逐批进行安全性指标检验，经查批签发记录，该两批次疫苗安全性指标符合标准。接种该两批次疫苗安全性风险没有增加。

5。 儿童接种过百白破疫苗还会患百日咳、白喉、破伤风吗？

接种百白破疫苗是预防儿童白喉、破伤风和百日咳的有效措施。按照国家免疫程序，百白破疫苗需接种4剂次，分别于3、4、5月龄和18月龄各接种1剂次，完成4剂次接种的儿童可得到较好的保护效果。

相关研究显示，百白破疫苗预防典型百日咳的效力约85%，因此，即使接种了百白破疫苗的儿童，少部分人也有可能罹患百日咳。百白破疫苗预防儿童破伤风的保护效力为80-100%，完成4剂次接种可为青少年期提供有效保护。百白破疫苗对白喉的保护效果较好，接种3剂次以上的疫苗保护效力约为95%。

6。 我国百日咳、白喉和破伤风疾病发生情况如何？

我国在20世纪60-70年代百日咳年发病率在100/10万~200/10万。自20世纪60年代开始接种百白破疫苗，1978年就将百白破疫苗纳入国家计划免疫，百白破疫苗普遍使用后，发病率大幅度下降。2008年以来，全国百日咳报告发病率控制在0.5/10万以下。

我国除新生儿破伤风外，其他人群破伤风不属于法定报告传染病。

2007年至今，全国无白喉病例报告。

7。 百日咳、白喉和破伤风病人临床表现有哪些？

百日咳是由百日咳杆菌引起的急性呼吸道传染病，传染源为百日咳病人，通过飞沫传播。临床症状为阵发性痉挛性咳嗽，咳后吸气有特殊“鸡鸣”样高亢声，咳嗽症状可持续2~3个月。本病多发生于＜5岁儿童，尤以＜6个月婴儿发病率较高。

白喉是由白喉杆菌引起的急性呼吸道传染病。其临床特征为鼻、咽、喉等处黏膜充血、肿胀，并有灰白色假膜形成，导致呼吸障碍以及外毒素引起的中毒症状。

破伤风是由破伤风杆菌引起的一种感染性疾病。破伤风杆菌常见于土壤中。皮肤创伤时，破伤风芽孢可被带入伤口，破伤风杆菌在厌氧环境下可产生破伤风毒素，引起破伤风特有的肌肉强直、阵发性痉挛为主的症状。在发生皮肤创伤时，尤其是存在上述感染因素时，应及时到医院就诊。医生会根据创伤情况，选择合理的治疗方案，必要时使用破伤风类毒素或/和破伤风免疫球蛋白进行暴露后预防。（完）

相关新闻

官方表态

习近平对疫苗案作出指示：一查到底 坚守安全底线

李克强批示疫苗事件：突破道德底线 须给人民交代

关于长生生物疫苗事件 证监会也出手了

山东省长龚正主持召开专题会：全面排查疫苗各环节

各地回应

问题疫苗流向何处？逾20省份回应

河北百白破疫苗补种：超十万名儿童已接种后续疫苗

重庆：将与鲁冀两省同步开展补种百白破疫苗工作

山东疾控：长生生物不合格百白破疫苗已接种24万支

重庆：伪劣百白破疫苗已接种177142支 涉142343人

涉事药企

警方对长春长生立案调查 董事长和4名高管被带走

疫苗“女王”高俊芳跌落

长生生物被证监会立案调查 医药板块领跌市场

长生生物6亿销售费用的秘密：行贿多地官员

热点追问

武汉生物涉多起贿赂案 员工售疫苗行贿送钱送手机

武汉生物40万支不合格疫苗卖重庆河北 至今无回应

问题疫苗涉事企业被罚后 为何仍多次中标政府采购

劣质疫苗咋上市？三大百白破疫苗供应商都曾不合格

劣质疫苗事件掀起轩然大波 看看各国如何严加监管

媒体评论

经济观察网：疫苗事件 怎样才算是明明白白的交代

央视：疫苗事件带给我们的三个沉重的思考

新华社：对于问题疫苗 相关部门必须要一查到底

央视：这种一罚了之的监管 究竟作用几何？

长生生物被曝疫苗造假 五大官媒集体痛批

责任编辑：张玉