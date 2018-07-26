新浪新闻客户端

新闻中心

国内新闻>正文

老挝发生溃坝 国防部：解放军32人医疗队前往救援

老挝发生溃坝 国防部：解放军32人医疗队前往救援
2018年07月26日 15:24 国防部网站
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信 0

　　原标题：“和平列车医疗队”紧急驰援老挝阿速坡省开展救援

　　7月26日下午，在国防部例行记者会上，国防部新闻局副局长、国防部新闻发言人任国强大校主动发布三条信息：

　　第二条消息，关于“和平列车医疗队”紧急驰援老挝阿速坡省开展救援情况。

　　7月23日晚，老挝南部阿速坡省一处水坝发生了溃堤事故，造成多人伤亡，数百人失踪，数千人受灾。应老国防部请求，经习主席和中央军委批准，25日，正在老挝万象参加“和平列车-2018”人道主义医学救援联合演训暨医疗服务活动的中国人民解放军医疗队迅即行动，派出医疗防疫分队32人紧急奔赴灾区救援。第一批26名队员携带便携式急救器材和药品，搭乘老军飞机于25日晚抵达阿速坡省，并随即向老方了解灾情，协调对接救援工作安排；第二批6人驾乘1辆野战急救车和1辆防疫车通过公路机动方式前往灾区。医疗队其余参演人员全面做好准备，将根据一线救援情况随时听令前出支援。

责任编辑：张玉

我要反馈
新浪新闻公众号
新浪新闻公众号

更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）

图片故事

    新媒体实验室

    新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正

    违法和不良信息举报电话：010-62675637
    举报邮箱：jubao@vip.sina.com

    Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

    All Rights Reserved 新浪公司 版权所有

    新浪扶翼

    行业专区